3 сентября в Красноярском крае пройдет «Диктант Победы»

В Красноярском крае на данный момент заявлено около 130 площадок в различных территориях Красноярского края. Основные площадки будут расположены в школах и школьных музеях, средних и высших учебных заведениях, библиотеках, музеях, молодежных центрах.

К акции подключились силовые ведомства — МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия. Они проведут «Диктант Победы» в войсковых частях, военных комендатурах, своих профессиональных учебных заведениях — Сибирском юридическом институте МВД РФ, Военно-инженерном институте СФУ, Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, Красноярском кадетском корпусе им. А.И.Лебедя.

Партнерами «Диктанта Победы» стали и гражданские ведомства, и компании. Например, Российское географическое общество предложило 12 площадок в заповедниках и этнопарках страны — к примеру, акцию проведут в Саяно-Шушенском природном биосферном заповеднике в Красноярском крае. Он малодоступен, и здесь обитает порядка ста исчезающих и редких видов животных. Также площадка расположится в заповеднике «Столбы». Кроме того, к акции присоединились Красноярский завод цветных металлов им. В.Н.Гулидова и компания «СУЭК-Красноярск».

Акцию проведут и на труднодоступных станциях в Арктической зоне региона — метеорологической станции «Диксон».

Организаторы рассчитывают, что «Диктант Победы» в 2020 году напишет миллион человек — с учётом тех, кто будет участвовать в акции онлайн, из них около 5000 человек в Красноярском крае.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Евгений Петренко рассказал, что площадки организованы с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и призвал жителей региона принять участие в акции «Диктант Победы»:

«Я очень рад, что акция «Диктант Победы» становится такой масштабной. Большое количество площадок позволит рассредоточить людей, вместить всех желающих с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Мы очень строго подходим к этому вопросу, сотрудничаем с Роспотребнадзором, организовываем места в соответствии с требованиями надзорных органов. Еще раз приглашаю всех желающих присоединиться к акции «Диктант Победы» и проверить свои знания. Регистрация уже стартовала на официальном сайте. 3 сентября одновременно по всей стране участники получат бланки с тестами и ответят на вопросы о Великой Отечественной войне».

«Диктант Победы» пройдет в 75 государствах. Cвое участие в проведении акции «Диктант Победы» подтвердили Корея, Монголия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Бангладеш, Иран, Ливан и другие страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. При этом в Индии, Афганистане, Ливане, Непале, Палестине, Шри-Ланке и еще ряде государств Диктант напишут впервые.

Об этом сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн. По его словам, большинство площадок организуют в Российских центрах науки и культуры, а также в университетах и школах при русских посольствах.

Напомним, зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты участников акции будут засчитывать при поступлении в вузы.