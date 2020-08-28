Погода в Красноярске на ближайшие выходные: прохладно, пасмурно, с дождем

Погода в Красноярске на ближайшие выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

Наступила последняя пятница августа – впереди последние выходные лета. И многие уже строят планы, как их провести. Можно просто выспаться дома после трудовых будней, посмотреть фильмы или посидеть в интернете. А можно ведь уехать на дачу, за грибами, позвать друзей на пикник или на «Столбы», в «Гремячую гриву» или на Красноярское водохранилище. Переходим к сути: какая нас ждет погода в субботу и воскресенье?

Специалисты Гидрометцентра по этому поводу говорят следующее: прохладно, пасмурно, с дождем. Теперь подробнее: температура воздуха днем будет 21 градус, ночью 11 градусов. В субботу переменная облачность, осадки не ожидаются. А вот в воскресенье 30 августа возможны дожди. Ветер не более 2 метров в секунду.

Такая же погода в целом будет в южных и центральных районах Красноярского края. На севере, в Норильске – дожди и столбик термометра днем покажет 17 градусов, ночью 9. В самом северном поселении края – на острове Диксоне температура воздуха 8 – 10 градусов, что для конца августа обычно. И облачно, без осадков.

У соседей в Хакасии (для тех, кто планирует прокатиться к озерам или просто поколесить по степям, к горной гряде под названием Сундуки) – 20 – 22 градуса днем и без осадков.