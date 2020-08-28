Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 28 августа: за сутки умерли 8 человек

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 28 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро 28 августа ситуация с коронавирусом в Красноярске и крае выглядит следующим образом: всего зарегистрировано лабораторно подтвержденных 16 428 случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 112 случаев. Из них в Красноярске – 23 случая (всего 8 289). 9 – в Назарово (всего 250), 8 – в Ачинске (всего 798) и 7 – в Дивногорске (279).

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 571,6. Темп прироста за сутки – 0,7 %.

Выздоровевших – 13 195 человек, за минувшие сутки – 81. Умерших – 450, за сутки – 8. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 084 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 269. Снято с медицинского наблюдения 32 099, в том числе за последние сутки – 238.

Проведено тестов на коронавирус всего 775 866, из них за последние сутки 6 387.

Добавим, что накануне стало известно о подписанном указе губернатора края о переходе региона на третий этап снятия ограничений. С сегодняшнего дня 28 августа разрешается работа всех торговых организаций, работа общепита, образовательных учреждений, организаций, которые занимаются концертной, развлекательной и досуговой деятельностью. Тем не менее по-прежнему продолжает действовать масочный режим, дистанцирование. Для отдельных организаций сохраняются ограничения по количеству посетителей.