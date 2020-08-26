Громкое дело: подполковнику полиции в Якутии дали 5 лет за похищение иностранки Ракель Фаброз де ла Круз

Подполковнику полиции в Якутии дали 5 лет за похищение иностранки Ракель Фаброз де ла Круз. Фото: соцсети

Иностранка, высокий полицейский чин, похищение, спасение – все как в триллере, только произошло на самом деле. В Якутии вынесли приговор (он, правда обжалован, не вступил в законную силу) в отношении влиятельного полицейского и его жены, крупной предпринимательницы. Главным героем, который помог разоблачить и наказать злодеев, стал неравнодушный человек, спасший бедную девушку-иностранку, приехавшую на заработки...

Но все по порядку.

Постучалась в дверь среди ночи

Ракель Фаброз де ла Круз приехала из Филиппин в Россию в 2015 году, тогда ей было 32 года. Не от хорошей жизни: дома муж-сердечник, маленький сын. До этого лет пять работала в Гонконге. А потом агент предложил: «Поедешь в Россию?». Ракель согласилась, но вместо Москвы оказалась в Якутске. Не одна: в клининговом агентстве «Чистый дом», владелицей которого является Кристина Л., работали около двух десятков женщин – филиппинок. Жили на окраине города в отдельном доме, в город не выходили, на работу их развозили. За уборку одной квартиры приносили хозяйке агентства по 4 тысячи рублей. В день таких квартир было по 3 – 4. Больничных – нет, переработка – часто.

Филиппинки, работавшие в клининговом агентстве "Чистый дом". Ракель среди них. Фото: соцсети

Афанасий Алексеев – предприниматель, владелец магазина автозапчастей в Якутске, рассказывает:

- Мы познакомились с Ракель в 2016-м. Моя супруга тогда забеременела и ей нужна была помощница – убирать квартиру раз в неделю. Из клинингового агентства прислали нескольких работниц, мы выбрали Ракель. Она добросовестная, добрая, понравилась и жене и старшей дочке. Мы дарили ей небольшие подарки в знак симпатии.

В начале февраля Ракель 2017 года не пришла на работу. Хозяйка клининговой компанию по телефону извинилась, мол, пришлет другую женщину. Но ранним утром 12 февраля Алексеевых разбудил настойчивый звонок в дверь квартиры. На пороге Ракель – избитая, опухшая от синяков, в каких-то домашних штанах, кофтенке и... босиком. На ногах не держится, прислонилась к стене. Афанасий сделал шаг назад, пропуская ее – Ракель упала ему на руки.

- Мы уложили ее в постель, все вопросы потом. С 4 до 9 утра она поспала. Потом мы с дочкой пришли к ней, узнать, что произошло. Ракель по-русски не говорит, только базовые слова. А дочь у меня английский хорошо знает, на нем общаемся. Ракель услышала слово «полиция» и заплакала от страха: «Не надо полиции, умоляю, не надо полиции».

Прыжок со второго этажа

Все, что затем Афанасий Алексеев рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск, было со слов самой Ракель. Эти же показания звучали и в суде. Работницы клинингового агентства были недовольны зарплатой и условиями работы (к слову, находились филиппинки в России полулегально, у Ракель, например, была туристическая виза и как раз в феврале ее документы якобы повезли в Москву на продление, а жила она в Якутске уже больше двух лет).

Ракель с подругой Сусанной тайком нашли себе другую работу и сказали об этом хозяйке Кристине в самый последний момент, когда новый работодатель уже приехал за ними. Сказать, что это вызвало гнев у Кристины, значит, не сказать ничего. Упускаем подробности, только факты: обеих бунтарок избили, отобрали телефоны (в телефоне Ракель были сканы ее паспорта) и личные вещи и привезли в квартиру какой-то подруги Л. Ночью Ракель предложила Сусанне сбежать через окно со второго этажа, но та испугалась. И тогда Ракель рискнула одна. О дальнейшей судьбе Сусанны Афанасий ничего не знает.

Ракель в доме Алексеевых. Фото: соцсети

- Как я понял, под окном была бетонная площадка, очищенная от снега. Ракель упала прямо на нее. Сильная боль в ноге и спине, но поднялась и побежала – как была, без одежды и обуви. А мороз в ту ночь был минус 30. Спасибо тому водителю, который среди ночи подобрал бедняжку. Она города не знает, адреса не знает. Только пояснила ему, что «дом с часами» - где я живу (наш дом известный в Якутске). Незнакомец ее привез – через весь город. Консьержка на входе ее узнала, пропустила. Так Ракель оказалась у нас.

Вытолкал подполковника и позвал журналистов

Несмотря на протесты перепуганной до смерти филиппинки, Алексеевы вывали полицию и «скорую». Им повезло, что медики приехали первыми. И стали свидетелями тому, что произошло далее.

- Я позвонил в «02», вызвал наряд полиции, а на пороге появились Кристина Л. со своим мужем Александром. Тот в бушлате с подполковничьими погонами. И сразу на меня напором: «Отдайте незаконную мигрантку, мы знаем, что она у вас» - и в комнату ломятся, где Ракель лежит. Я сразу понял, что информацию ему передали из дежурной части полиции. Полагаю, он там заранее всем дал такую команду.

В прихожей случилось потасовка, Александр Л. (к слову, совсем невысокий ростом) так и не смог добраться до беглянки, не хватило сил побороть хозяина дома. Алексеев (раньше он занимался спортом) вытолкнул его взашей за дверь.

Афанасий Алексеев - предприниматель, общественник, меценат. Фото: соцсети

- Я понимал, что нужно срочно придать это огласке. Иначе Л. все равно забрал бы Ракель и все, ей конец. И меня бы закрыли по какой-нибудь статье. У него же большая власть была в руках. Он тогда был заместителем начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции республики. Один его приказ, и моему бизнесу конец, а семья пошла бы по миру. Я рассказал все журналистам – через пару часов статья уже появилась на сайте. Через два дня – вторая, после того, как журналисты навестили в больнице Ракель. Семью я на всякий случай временно спрятал. Но в целом ни меня, ни мою семью, ни магазин никто не трогал. Хотя расследование шло очень вяло. Первый суд состоялся только спустя 2,5 года.Когда супруги Л. убрались, Ракель перенесли на руках в машину «скорой». С ней села дочь Афанасия. Он наказал ей: «смотри оба, чуть что не так – сразу мне звони». И тут же набрал номер своего давнего знакомого, редактора республиканской газеты News.Ykt, попросил поскорее приехать.

О деньгах не думал

- Потом я поехал в больницу, поговорил с врачом, он мой знакомый. Он мне: «Три дня я ее могу подержать здесь, а дальше никак». Потому что у нас по закону три дня бесплатная помощь любому, хоть своему, хоть иностранцу. Оказалось, что при падении Ракель сломала ногу и позвонок. И если ничего не предпринять, она – лежачий инвалид до конца жизни. Приехала в чужую страну работать, а здесь с ней так поступили. Как так?! Говору врачу: «Давай, делай операцию, какую надо. Я все оплачу».

Ракель перенесла две операции. Более полугода она прожила в семье Алексеевых, прошла реабилитацию, встала на ноги. Ходить может, но работать как прежде – нет. Через посольство Филиппин восстановили утраченные документы. Домой удалось отправить через Эмираты. Все вместе обошлось в огромную сумму – около 600 тысяч рублей. Но Афанасий уверен: главное – не деньги, а правосудие.

Афанасий Алексеев с Ракель, она прожила в его семье почти полгода. Фото: соцсети

«Невиновные»

Судебные разбирательства продолжаются до сих пор – апелляция, кассация, пересмотр. Когда и каким будет конец неизвестно. Первый суд состоялся в июле 2019 года. Александра Л.лишили звания подполковника полиции и дали 5 лет лишения свободы условно, его жене 4 года. С возмещением ущерба по 250 тысяч каждый.

Они обжаловали приговор в Верховном суде республики, требовали оправдать их. Однако им добавили сверху еще по одному году условно. Подали кассационную жалобу, и вот 19 августа этого года новый для них поворот: Александра Л. взяли под стражу в зале суда – условный срок ему заменили на реальный, на 5 лет колонии общего режима. Кристине – 4 года колонии, но с отсрочкой, потому что они успели за два года родить двух детей и еще у них есть двое постарше.

В соцсетях - счастливые супруги, но для филлипинки они стали кошмаром. Фото: соцсети

И, разумеется, с приговором обвиняемые снова не согласны. У них версия совсем противоположная. Мол, заперли филиппинку в квартире, потому что хотели помочь ей с документами, исключительно по доброте душевной. А то, что она выпрыгнула в окно, покалечилась и сбежала, так это вроде как ее личный выбор. В общем, супруги Л. вновь обжалуют решение суда.

Павел Стаценко, адвокат Кристины:

— Левадные вины не признают, наша позиция заключается в том, что доказательственной базы недостаточно для вывода о виновности. Кассационную жалобу подадим во Владивосток. Там по результатам будем ориентироваться.

Майя Громацкая, адвокат Александра:

— Приговор вступает в силу с момента вынесения апелляционного определения. Соответственно, отсрочка, как часть приговора, тоже в действии. Обжалуем, так как убеждена, что в их действиях отсутствует состав преступления, предусматривающий ответственность за незаконное лишение свободы.

Вместо послесловия

- Ракель сейчас дома, на Филиппинах, в родной деревушке. Бедствует, конечно, работать не сможет до конца жизни. Муж тоже, сын отчислили из школы за то, что не оплачено обучение. Изредка выходит в интернет и дает о себе знать, мы с ней общаемся. Она хороший человек, светлый. Пусть ей повезет, - напоследок сказал Афанасий Алексеев.

А мы добавим, что после этой истории об Афанасии узнала вся Саха. Он финалист премии «Гордость Якутии» в номинации «Доброволец» 2018 года. Член Общественной палаты республики. Меценат и спонсор спортивных мероприятий. И при этом бескорыстно помогал и помогает попавшим в беду людям, в том числе пострадавшим в результате преступлений.