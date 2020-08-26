В школах Красноярска, Канска и Назарова внедрят идеи школьников, участвовавших в интенсиве Maker Space от СГК

В августе-сентябре в школах Красноярска, Канска и Назарова будут внедрены идеи школьников, участвовавших в интенсиве Maker Space. Эти курсы состоялись в июле в рамках образовательного проекта «Учёные будущего» от Сибирской генерирующей компании при поддержке интерактивного музея науки и техники «Ньютон-парк». Там подростки разрабатывали проекты для практических нужд конкретных школ.

Первыми реализуют свой проект ученики красноярской школы №1 из команды Any Key: Владислав Лизунов, Лев Захаринский, Константин Разводовский и Ярослав Прудников. На Maker Space они заняли третье место с разработкой электронных замков и ключей для своей школы. Организаторы проекта доверили ребятам стать первопроходцами, так как AnyKey справилась с совершенствованием проекта быстрее остальных коллективов-участников.

Идея команды Any Key сложнее привычных ключей-карт в гостиницах. По замыслу, у администрации школы также будет возможность управлять замками и контролировать журнал посещения кабинетов через смартфоны.

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