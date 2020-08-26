Школьникам – питание, учителям – доплата: что изменится с 1 сентября 2020 в школах Красноярского края

Новый учебный год - новые правила Фото: Мария ЛЕНЦ

На августовском педсовете 2020, который проходит в Красноярске в онлайн-формате, министр образования края Светлана Маковская рассказала об итогах прошедшего учебного года и о том, чего ждать в новом.

О новых школах и цифровом оборудовании

Год был сложный, потому что последнюю четверть учились в дистанционном формате. Но многое реализовано по национальным проектам «Образование» и «Демография». Они направлены на создание условий для обучения. В этом году 1 сентября откроются 3 новые школы, до конца финансового года еще 3 школы. Вводятся новые детские сады – их будет в этом году 8 по краю. В сельских школах открываем центры образования цифрового и гуманитарного профилей, так называемые «Точки роста».

При дистанционном обучении мы столкнулись с проблемой оснащения сельских школ современным цифровым оборудованием. Чтобы выровнять условия обучения детей, этот вопрос будет решаться с помощью возможностей нацпроектов.

О линейках

1 сентября стартует учебный год. Этот день пройдет в обычном режиме, за исключением того, что будут определенные ограничения по проведению массовых мероприятий, которые пока запрещены до 1 января 2021 года. Поэтому 1 сентября не будет традиционных больших линеек. Линейки пройдут для 1 и 11 классов на улице с соблюдением санитарных норм и правил, которые диктует Роспотребнадзор.

О дистанционном обучении

10 августа указом губернатора края были сняты ограничения, начали работать детские сады. Школьники тоже уже сейчас могут посещать школы, чтобы получить учебники, провести какие-то консультации перед учебным годом. Начнется учебный год в обычном режиме, очно для всех классов без исключения.

Решение о частичном дистанционном обучении принимается на уровне школы и зависит от ее наполнения. Школы с небольшой наполняемостью - сельские, в малых городах - будут учиться полностью очно.

Решение о частичном дистанционном обучении школы принимают самостоятельно Фото: Мария ЛЕНЦ

А если школа крупная и не может обеспечить гибкость расписания, у нее 2 смены, и обе заполнены, то возможно смешанное обучение. В таком случае, большие школы будут учиться в очном режиме, но часть предметов в течение некоторого времени будет проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. Но это только часть предметов, не для всех учащихся и не для всех школ – все зависит от условий в каждой школе, от ее возможностей, от наполнения.

О смещении уроков и звонках

Каждая школа определяет самостоятельно. Такие меры вводятся, чтобы не создавать скопления детей. Например, на входе, где проводится термометрия. Начало уроков для каждого класса смещается, чтобы как можно больше развести потоки детей.

Для этого же вводится кабинетная форма обучения – дети находятся весь учебный день в одном классе, к ним будут приходить учителя. За исключением тех предметов, на которых нужно проводить лабораторные или практические работы.

Все школьники 1-4 классов получат бесплатное горячее питание Фото: Мария ЛЕНЦ

О горячем питании

С 1 сентября школьники с 1 по 4 класс будут бесплатно получать в школах горячее питание. Прошу всех директоров школ взять это на особый контроль и ответственно отнестись к этому поручению.

О доплатах учителям

С 1 сентября стартует федеральный проект доплаты классным руководителям. Все педагоги, которые ведут классное руководство, будут получать федеральную доплату в размере не менее 5 тысяч рублей, плюс все наши коэффициенты, установленные на территории края. Этот проект показывает, что повышается роль учителя и делается акцент на воспитании детей.

КОНКРЕТНО

- 2175 образовательных учреждений, в том числе 1073 школы, откроются 1 сентября в Красноярском крае.

- Более 358 тысяч учеников будут учиться в школах. Более 52 тысяч из них во вторую смену.

- Более 156 тысяч учеников (школьники с 1 по 4 класс) получат ежедневное бесплатное горячее питание.

- Более 20 тысяч учителей будут получать дополнительную ежемесячную выплату за классное руководство.