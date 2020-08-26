Ночь кино в Красноярске 29 августа 2020 года: где посмотреть фильмы

27 августа перед входом в кинотеатр «Дом кино» будет установлено кинопроекционное оборудование Фото: Мария ЛЕНЦ

Ежегодная всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в России уже в пятый раз. Культурные учреждения по всей стране – театры, кинотеатры, библиотеки, концертные залы, музеи - проведут онлайн-мероприятия, а некоторые впервые за несколько месяцев покажут кино на больших экранах!

Центральным событием акции традиционно станет показ популярных отечественных киноновинок. В этом году ими стали: нашумевший и собравший рекордную кассу «Холоп» Клима Шипенко, романтичный и трогательный «Лед-2» Жоры Крыжовникова, а также крайне яркий и жизнерадостный «Иван Царевич и Серый волк-4» Дарины Шмидт.

В Красноярске эти картины можно будет посмотреть на двух открытых площадках. Ровно в 20.00 показы начнутся в парке «Покровский», а в 21.00 в автокинотеатре «Мечта» (ул. Мичурина, 30). Вход свободный. На территории края в акции примут участие еще 24 учреждения. Вот программа в Красноярске, которую, впрочем, можно посмотреть в любой точке края.

«Енисей кино»

27 августа в 16.00 - первые «КиноДебаты». Специалисты «Енисей кино» в прямом эфире обсудят, как же все-таки лучше смотреть фильмы – онлайн или оффлайн, в большом зале кинотеатра или дома. Наблюдать за этим можно будет на «Youtube»-канале «Енисей кино».

28 августа - специальная подборка кинолент, действие которых разворачивается в темное время суток.

Краевая молодежная библиотека

27 августа в 20.00 – киномарафон в группах библиотеки в социальных сетях: викторина «Планета кино» и просмотр кинофильмов.

В этом году в программе фильмы, снятые на территории Красноярского края. Приключенческая драма «Территория» (2014, реж. А. Мельник), основанная на реальных событиях, расскажет о поисках золота на северо-востоке СССР. Документальный арт-проект «Активация» (2020, реж. В. Буйлов) представит хронику создания светомузыкального шоу на «Стрелке», реконструкции парка «Покровский» и других объектов Красноярска. Наконец, документальный фильм «Жесткая сцепка» (2018, реж. А. Калашников, М. Тарковский) покажет путь странника-старообрядца, отправившегося с Енисея на Дальний Восток, чтобы посетить могилу матери в затерянном поселке на берегу Тихого океана.

Дом кино

27 августа перед входом в кинотеатр «Дом кино» будет установлено кинопроекционное оборудование, и все желающие, прогуливающиеся в этот вечер по проспекту Мира, смогут увидеть короткометражные картины отечественных режиссеров.

В 20.00 пройдет онлайн-экскурсия по Дому кино (прямой эфир на странице кинотеатра в Instagram), а в 20.30 начнет свое выступление музыкант Teplovisor, работающий в жанре электронной музыки.