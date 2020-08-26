«Мы дружим с природой!»

В честь начала дружбы с парком нефтяники организовали большой квест для многодетных семей Красноярска. Знакомьтесь, семья Васильевых

В чем идея квеста? Что узнали дети и чему были рады взрослые? Почему главным героем встречи стал соболь? Все ответы – в репортаже «Комсомолки».

О приоритетах

Этим летом компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» начала сотрудничать с Красноярским парком флоры и фауны «Роев ручей».

- Мы рады дружбе с любимым местом отдыха красноярцев. Это уникальный уголок живой природы в миллионном городе, и нам хочется сделать все возможное, чтобы «Роев ручей» хорошел и развивался, чтобы здесь проходило как можно больше интересных мероприятий для детей и взрослых, - говорит Мария Безрукова, пресс-секретарь компании.

Экологическая деятельность является одним из приоритетных направлений в работе нефтяников. Сотрудничество с красноярским зоопарком обещает стать новой главой в природоохранной истории предприятия.

Учимся играя

Идея квеста простая и понятная. Во-первых, год выдался непростой, всем хочется выбраться из дома, классно провести время, а во-вторых, чем раньше начинается экологическое образование, там легче откликаются дети. Им интересно, они активны, запоминают, задают вопросы.

В квесте участвовали десять семей, «Комсомолка» присоединилась к одной из них, семье Васильевых: мама Юлия, десятиклассницы Кира и Даша, дошколенок Ваня и трехлетка-непоседа Миша.

Ваня угадывает голоса животных.

В квесте – 7 заданий. И на знания, и на смекалку, и на смелость.

Кто эндемики на разных континентах мира? Как выглядят детеныши птиц? Пингвины, совы, утки, лебеди, попугаи, пеликаны - кто из них живет в Эвенкии? Чем сосна обыкновенная отличается от кедровой?

- Отличные задания, но больше всего меня поразило, что зебры… лают, - признается Даша.

На самом сложном испытании – обнаружить и достать из песка голыми руками насекомых - всех спасает смелый Иван. Он в восторге, играет с огромным мраморным тараканом. Девочки умоляют:

- Ваня, только давай не будем заводить дома этих тараканов!

Час квеста пролетает незаметно. Ура, финиш! Фото на память, поздравления, аплодисменты и подарки.

- Мы справились, узнали многонового, спасибо большое, а за подарки - отдельное, школьные принадлежности – то, что нужно большой семье к новому учебному году, - благодарит Юлия Васильева.

Настоящий сибиряк

Вместе с семьями идем смотреть на подопечных «Славнефть-Красноярскнефтегаза» - соболей. Они, конечно, не позируют, заняты своимиделами. Появились в «Роевом ручье» давно, почти с самого основания.

- Характер у наших питомцев очень дружественный, не зря соболь – символ парка и размещен на эмблеме «Роева ручья», - рассказывает сотрудник парка Олег Чипура. - Мы рады, что теперь у соболей есть официальный опекун. Мы рады любой поддержке, это и помощь в содержании животных, и игрушки для них, и мероприятия для детей – как сегодняшний замечательный квест.

Справка «КП»

Основные виды деятельности компании «Славнефть» - поиск, геологическая разведка и освоение новых месторождений нефти и газа в Красноярском крае. Компания занимается изучением недр на пяти лицензионных участках в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края: Куюмбинском, Терско-Камовском, Абракупчинском, Кординском и Подпорожном.

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