Участница из Красноярска стала победительницей конкурса «Самое красивое лицо России»

Анна Янгулова является обладательницей множества титулов Фото: instagram

Победительницей Всероссии ского Online конкурса «Самое Красивое Лицо России Online 2020» стала красноярка Анна Янгулова. Об этом сообщили в Академии международных конкурсов красоты.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск организаторы конкурса, его цель: выявление не только внешней красоты, но и творчества, креативности и умение держаться в кадре.

Конкурсантки прошли ряд испытаний. Они создавали макияж в трех образах – для работы, отдыха и романтического свидания. Им также предстояло выполнить задание от психолога, поработать с убеждениями. Ну и главное - создать видеопрезентацию о себе.

По итогам конкурса победительницеи стала Анна Янгулова из Красноярска. Девушка не скрывает радостных эмоций, она написала на странице конкурса в instagram: «Это просто невероятно!!!!! Я так счастлива!!!!!».

Победительнице конкурса 24 года, ее рост 169 сантиметров. Девушка является обладательницей множества титулов национальных и республиканских конкурсов красоты. Выпускница «Федеральнои Школы Радио». Увлекается вокалом, музыкой. Она записала в свое хобби медицину, фотографию, спорт, стретчинг.

Как распределились остальные места:

Первая вице - мисс - Тина Лова (Санкт-Петербург)

Вторая вице-мисс - Мисс Дарья Шаповалова (Самара)

В ТОП -10 вошли:

Юлия Лузик (Красноярск)

Ольга Саламаха (Санкт-Петербург)

Валентина Дударева (Абакан)

Аржана Куулар (Кызыл)

Светлана Матюшенко (Зеленогорск)

Катерина Лебедева (Вологодская область)

Ольга Нартова Фото: : instagram

Обладательницей специальной номинации «Миссис STAR -Россия 2020» стала Ольга Нартова и тоже из Красноярска.

Обладательнице 1 места предстоит принять участие в международном конкурсе красоты «Самое Красивое Лицо Мира», который пройдет на Филиппинах в октябре 2021 года.