Единороссы продолжают добиваться отмены строительства мусорного полигона в Емельяновском районе

В Красноярском крае несколько месяцев продолжаются обсуждения по вопросу строительства мусорного полигона по обезвреживанию и размещению промышленных отходов II-IV класса опасности в районе недостроенного завода тяжелых экскаваторов на 2 км автомобильной дороги «Енисейский тракт – село Частоостровское» в Емельяновском районе, которое ранее вызвало протесты со стороны жителей. Администрация района провела общественные слушания в режиме онлайн и получила максимальное количество негативных отзывов о проекте.

На стороне жителей выступили и представители партии «Единая Россия» в лице секретаря Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Додатко, депутата Законодательного собрания края Романа Гольдмана и главы Емельяновского района, секретаря местного отделения партии Натальи Ганиной. Партийцы взяли на контроль сложившуюся ситуацию, провели общественные слушания, в которых приняли участие представители местной и региональной власти, общественники и жители близлежащих СНТ. В результате обсуждения участники пришли к единому мнению: чтобы совместить интересы бизнеса и местных жителей, нужно найти другое место для полигона.

В ходе совместной работы с органами местного самоуправления, единороссы юридически оформили отказ от этого проекта и добились решения, которое во вторник, 25 августа, было озвучено в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству Красноярского городского Совета депутатов. Представитель администрации района озвучил мнение жителей и заявил, что районная администрация сочла строительство полигона невозможным и намерена направить соответствующий отказ инвестору.

В частности, в заключении сказано, что на основании анализа проектной документации и проведенных рабочих совещаний, оргкомитет выявил следующие замечания:

- «В проектной документации отсутствует обоснование потребности данного объекта с учет количества образования отходов на территории Красноярского края»;

- «В проектной документации не представлен перечень конкретных видов отходов согласно ФККО, которые планируется принимать на объект на обезвреживание и размещение»;

- «В проектной документации недостаточно описана технология по обезвреживанию отходов»;

- «В проектной документации не представлены и не обоснованы размеры санитарно-защитной зоны с учетом сокращения»;

- «В генеральном плане Шуваевского сельсовета Емельяновского района участки с кадастровыми номерами 24:11:0260104:546 и 24:11:0260104:547 предусмотрены под предприятия и производства III-V класса опасности».

Глава Емельяновского района, секретарь местного отделения партии Наталья Ганина заявила, что администрация района провела все необходимые процедуры и подготовила документы для отказа: «В рамках первого этапа мы получили достаточно большое количество мнений населения, которое проживает на территории, и они не поддерживают этот проект. Жители Емельяновского района должны быть услышаны, поэтому мы только за то, что на этой территории не размещался объект. В отличие от жителей района мы не можем апеллировать эмоциями, для нас нужно было изучить содержательную документацию, найти основания для отказа в строительстве. Просто сказать: «мы не хотим», это – незаконная позиция. В этом случае наша позиция совпадает с позицией населения, как бы не использовали эту тему политические оппоненты. Мы должны были оформить свои доводы и аргументы законным путем. На сегодняшний день постановлением главы района создан оргкомитет, отрицательное итоговое заключение о рассмотрении проектной документации, в том числе материалы по оценке воздействия на окружающую среду по объекту подготовлено. Завтра-послезавтра пройдет заседание оргкомитета, на котором и будет принято итоговое решение. Все юридические тонкости соблюдены. Мы очень благодарны жителям района, что они не остались равнодушными, высказали свое мнение. Отдельная благодарность тем, кто высказал не просто эмоции, а содержательные предложения и замечания, которые помогли работе оргкомитета».

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко заверил, что партия остается на стороне жителей и продолжит совместно с ними решать данный вопрос:

«Ситуация в Емельяновском районе показала, что местная власть и жители могут вести диалог и договариваться в решении острых проблем. Очень рад, что совместными усилиями нам удалось добиться мирного урегулирования данного вопроса, поддержать позицию жителей и администрации Емельяновского района. Да, наверное, строительство мусорного полигона, тем более, на границе с городом-миллионником, необходимо с точки зрения инфраструктуры, но, если жители конкретно этой территории говорят «нам не нужен здесь мусорный полигон», значит, место выбрано неправильно. Нужно искать другое место. Там, где не будет возражений со стороны непосредственно проживающих на этой территории людей. Такая возможность есть. Интерес инвестора понятен, интерес города-миллионника понятен. Значит нужно удовлетворить эти интересы, не нарушая интересов людей. Мы со своей стороны держим этот вопрос на партийном контроле».

Напомним, полигон планировали возвести в 10 км от Красноярска и в 4 км от поселка Сухая Балка. Планировалось, что новый полигон займет около 230 тысяч квадратных метров, на которых будут храниться промышленные отходы 2 и 4 класса. Инициатором строительства является АО «Полигон», проектная документация разрабатывается инженерно-строительной компанией «ТИСИЗ».

Источник: krasnoyarsk.er.ru