Убийство в ночь на День Святого Валентина: брошенная жена жестоко отомстила бывшему мужу и его любовнице

Женщина показывает, как убивала мужа и его возлюбленную Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Пока смерть не разлучит… Эта фраза хорошо знакома по голливудским фильмам, где новобрачные обмениваются клятвами. В российских ЗАГСах подобное не произносят, но в жизни, увы, случается…

15 февраля 2019 года рано утром в одном из частных домов в поселке Усть-Абакан (Хакасия) нашли два трупа. Соседи узнали – это 45-летний хозяин дома и его гражданская жена 38 лет. Ночью их спящих зарезали ножом. Кто мог пойти на такое зверство? Из-за чего?

Калитка была не заперта Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Шок испытали местные жители, когда узнали, что по подозрению в этом убийстве задержали бывшую жену убитого. Ей 47 лет. Милая, скромная, всегда приветливая.

14 февраля. День всех влюбленных сложно пережить одиноким. Пока пары обмениваются сердечками, им остается плакать в подушку, мечтая о любви. У 47-летней Татьяны* было разбито сердце. Только развелась с мужем, и вдруг узнала, что тот уже живет с другой.

Женщина показала оперативникам, как вошла в дом Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Из ревности она помчалась ночью к дому любимого. Не могла поверить, что муж так быстро нашел ей замену. Но увидела обоих спящими на одной кровати и...

Она потом призналась во всем во время следственного эксперимента. Этот процесс всегда снимают на видео. Вот в сопровождении оперативников миловидная и даже немного смущенная женщина в пальто и платке приблизилась к воротам частного дома. Приоткрыла дверь ворот и сказала:

- Фонарь горел. Но так светло не было. Вот так я посмотрела. Во дворе света не было. Я сюда дошла и схватила нож. И сразу воткнула. Куда сказать не могу. Но он мягко заходил…

В селах часто не запирают двери. А зачем, все свои. В данной истории это сыграло роковую роль. Ведь если бы был хотя бы накинут крючок, она могла отрезветь от своей ревности. Но, увы. Татьяна* спокойно прошла в комнату и увидела, как бывший супруг во сне обнимает разлучницу.

- Она нанесла мужчине несколько ударов в область грудной клетки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - После чего, неоднократно причинила женщине ножевые удары в область живота. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.

Она не помнит, сколько нанесла ударов Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

*- имя изменено.