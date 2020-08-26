Красноярский край возглавил список регионов с самым грязным воздухом в стране

Красноярский край стал лидером в антирейтинге по уровню загрязнения воздуха Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край стал лидером в антирейтинге регионов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Как сообщает РБК, топ-10 российских субъектов по итогам 2019 года составил аудиторско-консалтинговый центр FinExpertiza по открытым данным Росприроднадзора.

Эксперты брали в расчет отчетность предприятий о выбросах и данные о выбросах транспорта (рассчитывается на основе количества автотранспорта в регионе и количества использованного дизельного топлива для железнодорожного транспорта). Кроме того, учитывается категория автотранспортного средства, экологический класс топлива и тип двигателя.

Вот как выглядит первая тройка этого рейтинга:

1 место - Красноярский край

2 место - Кемеровская область

3 место - Ханты-Мансийский автономный округ.

Проблемы с воздухом также в Свердловской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Иркутской области, Башкортостане, Челябинской области, Оренбургской области и Краснодарском крае.

Смог от лесных пожаров Фото: Мария ЛЕНЦ

Сообщается, что в 2019 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 миллионов загрязняющих веществ. На одного россиянина пришлось в среднем около 155 килограммов вредных выбросов в год. Эта цифра колеблется в зависимости от региона.

Откуда столько вредных веществ в воздухе:

- около трех четвертей всех выбросов генерируют предприятия;

- одну четверть отравляющих воздух веществ производят автомобили.

Из промышленных производств сильнее всех загрязняет атмосферу металлургия (3,7 миллионов выбросов в год, или 21 процент от всех выбросов предприятий).

- Распределение выбросов достаточно точно характеризует места концентрации крупнейших производителей цветных металлов, нефтехимической продукции и теплоэлектрогенерации, работающих на грязных видах топлива, - пояснил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

Как следует из отчета FinExpertiza, лучше всего дела с выбросом отходов обстоят в небольших регионах – это Севастополь, Тува и Алтай.