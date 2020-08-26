Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 августа 2020 года: за сутки заразились 114 человек, умерли 5

В краевом центре 27 человек заразились за последние сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 часов 26 августа 2020 года в Красноярском крае подтверждено 16 316 диагнозов COVID-19 (+114 за сутки). Из числа новых случаев 27 в Красноярске. Выздоровели 13 114 человек (+73 за сутки). За сутки от коронавирусной инфекции умерли еще 5 человек, всего с начала пандемии – 442 пациента.

Темп прироста за сутки прежний – 0,7 процента. Проведено тестов на коронавирус всего 769 479, из них за последние сутки 6132.

Под наблюдением 3053 человека (+262 новых за сутки, снято с наблюдения – 246).

- Красноярский край по итогам суток - вновь поднялся на 8 место, - сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Край уже долгое время находится в первой десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. Заболевших сегодня в регионе в полтора раза больше, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что регион находится на 2 этапе снятия ограничений.

В 20 больнице в начале этой недели педиатрическая служба вернулась к прежнему режиму работы. Теперь на госпитализацию в детское кардиоревматологическое отделение, педиатрическое отделение и отделение для недоношенных детей и детей до года можно попасть не только по неотложной помощи, но и в плановом порядке по всем профилям.

- Госпитализация осуществляется по направлению от лечащего врача по месту жительства, - сообщили в пресс-службе 20 больницы. - На руках нужно иметь отрицательный тест на COVID-19, выполненный не ранее, чем за неделю.

Также плановый прием открыт в детские и взрослые хирургические отделения, гастроэнтерологическое, дневной хирургический и дневной кардиологический стационары, работают консультативные кабинеты кардиолога, гастроэнтеролога, ревматолога. Кроме этого больница продолжает оказывать экстренную и неотложную помощь.