Как Красноярск готовится к зиме?

В летней кампании теплоэнергетиков – 65 объектов общей длиной в 34 км. В этом году СГК вкладывает в красноярские теплосети 1,6 млрд рублей

Сибирская генерирующая компания выпустила интерактивный публичный доклад о подготовке к зиме в регионах присутствия. В Красноярске его представили, а также ответили на вопросы горожан в прямом эфире сайта и социальных сетях «Комсомольской правды» Директор теплотранспортного подразделения СГК Сергей Иванов и начальник управления внешних связей красноярского филиала Ольга Леонова.

Что было сделано во время летней ремонтной кампании? Где самые сложные участки? Можно ли заменить железные трубы на пластиковые? Почему нужно «рыть такие большие ямы»? Ответы на эти и другие вопросы читайте сегодня в нашем материале.

Вопрос 1

- Какой объем работ теплоэнергетики уже выполнили?

- Больше 75% запланированных ремонтных работ.

Мы обновили участки важных для теплоснабжения города магистральных сетей. Оставшиеся 25% — это квартальные трубопроводы, с ремонтом которых теплотранспортное подразделение справится до конца октября.

Вопрос 2

- Где был ваш основой «фронт» работ?

- Районы, где мы делаем в этом году упор на капитальный ремонт, проанализировав состояние сетей, - Ленинский, Кировский и Свердловский. Завершаем работы на «Красноярском рабочем» в районе ДК 1 Мая и ЗАГСа, до 10 сентября все сделаем на улице Матросова. На Говорова продолжаем работу.

Улица Вавилова досталась СГК в плохом состоянии. С 2010 года компания обновляет здесь трубопровод отдельными участками. В этом году на Вавилова сделано около 300 метров.

Сразу хочу отметить, что это никак не отразится на старте отопительного сезона. Тепло вовремя будет подано во все дома. А поздней осенью мы ремонтируем сети либо резервные, либо те, которые не влияют на начало отопительного сезона.

Вопрос 3

- Много ли было в этом году порывов?

- Напомню, к 20 августа мы закончили все гидравлические испытания, выявили 175 порывов и практически все их устранили. До конца октября закончим полностью.

КОНКРЕТНО

42% от общего числа неисправностей специалисты нашли в контуре Красноярской ТЭЦ-1. Это сети, по которым тепло и горячую воду получают жители Ленинского и Кировского районов.

Вопрос 4

- Какую самую «возрастную» трубу вы обнаружили и не находили ли рядом кости мамонта?

- В этом году мы меняли трубу 1968 года в Ленинском районе на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий». Мамонтов не было, только булыжники, куски арматуры и бетон из СССР. Кстати, спасибо нашим родителям! Трубы из 60-70-х зачастую лучше сохранились, они более качественно и сделаны, и проложены, нежели трубы из 90-х. Многие из них сделаны с нарушениями, начиная от марки стали, заканчивая отсутствием изоляции. Поэтому мы вынуждены много ремонтировать и в сравнительно новых районах, в том же Советском, на Взлетке, в Северном.

Возле ДК им.1 Мая восстановлены бордюры и асфальт. В городских планах - сделать хорошую прогулочную зону.

Вопрос 5

- А сколько гарантия на новые трубы?

- Гарантийный срок новых труб, которые мы сейчас кладем, по документам 30 лет, фактически – 40. С учетом качества гидроизоляции и нового железобетонного канала, а не кирпичного, как делали раньше, оцениваем:проложенные нами трубы не потребуют ремонта 40-45 лет.

Вопрос 6

- Почему вместо стальных труб нельзя использовать пластиковые?

- К сожалению, наша промышленность пока не научилась делать пластиковые трубы, которые выдержат 16 атмосфер и +145 градусов – такая температура горячей воды в трубах при -40°C на улице.

Вопрос 7

- Сколько новых сетей будет построено в этом году?

- Более 10 километров. Город развивается, город требует больше тепла. А это и трубы бОльшего диаметра, и новые насосные.

Вопрос 8

- Как идет благоустройство?

- Ему уделяем особое внимание. Есть некоторые отставания от графиков. Банально, но подрядчики не успевают, так как наша программа и ремонтов, и реконструкции, и капитального строительства сетей в этом году самая грандиозная за последние 20 лет. Поэтому и объемы благоустройства очень большие. Из-за пандемии есть дефицит кадров, мы привлекаем дополнительных подрядчиков. Основной объем работ до холодов мы обязательно выполним, но что-то неизбежно уйдет на следующий год. Речь об участках, ремонт которых завершится поздней осенью, когда положить качественный асфальт уже невозможно.

Что касается озеленения, к сожалению, зачастую деревья в нашем городе растут в охранной зоне тепловых сетей. Мы вынуждены пересаживать их, если это возможно. Если нет и не положено по СанПиНам, то убираем насаждения и вместе с «Зеленой дружиной» СГК в разрешенных местах высаживаем в разы больше.

4500 деревьев высажено «Зеленой дружиной» за последние несколько лет!

Вопрос 9

- Каков минимум благоустройства?

- Мы должны сделать также, как было до ремонта, только лучше. Завезти чернозем на газон, посеять траву, заменить старые бордюры и асфальт. Три года действуют гарантийные обязательства.

Если что-то случается, подрядная организация обязана безвозмездно все восстановить в кратчайший срок.

Вопрос 10

- Можно ли в 21 веке не отключать воду?

- В настоящее время при централизованном отоплении нет таких технологий. Но хочу отметить, что за последние десять лет сроки отключения сократились с 20 до 9-10 дней. Вбольшинстве районов отключения длятся 3-4 суток. Когда-то в будущем это станет возможным, если обновить большую часть сетей и проводить гидравлические испытания один день. Пока состояние сетей такое, что нам необходимо два дня на гидравлику, несколько дней на устранение повреждений, сбор схемы и начало подачи горячей воды. Пока в России нет такого города, где не проводят гидравлические испытания и не отключают воду.Даже в Москве в большинстве районов отключают воду больше чем на 10 дней.

Вопрос 11

- Сколько человек готовят город к зиме?

- Только в нашей компании 820 человек, а с учетом наших подрядчиков подготовкой теплового хозяйства Красноярска к зиме занимается более 1500 человек.

Вопрос 12

- Кто контролирует ремонты?

- Контроль многоступенчатый. Внутренний – наш аудит и внешний.

Нас контролирует администрация города, Ростехнадзор. Если это капитальный ремонт, то проверяют и документацию, проводят выездные проверки. Спасибо огромное и жителям. Недавно было сообщение через фейсбук. Человек с балкона увидел, что на перекрестке Ладо Кецховели не делают послойную трамбовку. Мы провели проверку, факты подтвердились, мы обязали подрядчика все переделать. Поэтому мы благодарны жителю. И будем признательны за ваши звонки и письма! Каждое обращение будет рассмотрено.

Вопрос 13

- Можно ли совмещать ремонты и благоустройство?

- Да, и мы так делаем. Увязываем графики. Приведу пример. Мы отремонтировали сети на Марковского, а потом город зашел с масштабным благоустройством. Так же работаем на «Красноярском рабочем». Поставили себе цель полностью отремонтировать сети на проспекте до ДК им. 1 Мая к 2022 году, а город запланировал несколько этапов благоустройства.

Вопрос 14

- Можно ли ремонтировать, не роя ямы?

- Там, где возможно, мы не роем, пользуемся методом прокола. Но не всегда можно это делать. Весь Красноярск – в коммуникациях: водопровод, канализация, электрические сети, сети Интернета. Перед каждым ремонтом проводятся изыскания. Выбирается самый целесообразный способ.

Вопрос 15

- Продолжатся ли «Большие ремонты»?

- Долгие годы в Красноярске меняли теплосети намного меньше необходимого. Но в этом году стартовала беспрецедентная программа по модернизации, реновации и замене тепловых сетей, рассчитанная на 10 лет. Думаю, что мы с вами, жители города, увидим положительную динамику в ближайшие 5-6 лет. Меньше будет инцидентов, порывов и аварий. Поверьте, любой порыв в мороз -это седые волосы для руководителя, проблемы для персонала. И, конечно, сильный дискомфорт для оставшихся без тепла жителей.

Вопрос 16

- А что с малыми котельными?

- Продолжаем работать по программе «Чистый воздух», планомерно замещаем малые котельные. Из 35 заместили 7. На очереди еще 28. В этом году – две.

Сложно ли заместить малую котельную? Давайте на примере. Чтобы закрыть к 1 ноября две малые котельные в районе телевизорного завода и перевести их мощности на ТЭЦ-2, нам необходимо построить насосную на Спартаковцев, поменять более километра сетей: положить трубы другого диаметра, вместо 900 - 1200 мм. Плюс поменять трубы на Кецховели, изменив диаметр с 500 на 800мм плюс обновить или построить ряд внутри квартальных сетей.

Для закрытия малой котельной в районе Телевизорного завода нужно переложить теплосети на улице Ладо Кецховели.

Надеюсь, наши Железнодорожный и Октябрьский районы станут более чистыми. Когда мы замещали котельные в Зеленой Роще, люди приходили и рассказывали, что не могли повесить на балкон белье, потому что оно становилось черным. В 25 метрах от котельной находился детский сад. Чуть дунет ветер – и зола с углем летит в его сторону. Люди считают закрытие котельных правильным решением. Вместо дымящих труб, угольного склада и золы можно сделать парк или какое-то культурное учреждения, ведь мы освобождаем большие площади в обжитых районах города.

На следующий год мы займемся малыми котельными в Покровке, планируем заместить их к сентябрю, поэтому будем много работать в этом микрорайоне.

Справка «КП»

Публичный интерактивный доклад - новый способ диалога, который развивает со своими потребителями Сибирская генерирующая компания. Основная идея – полная открытость компании, доступность информации о ее работе во всех направлениях, возможность получать обратную связь, чтобы быстро и предметно реагировать на запросы потребителей.

Первый, майский, доклад был посвящен завершению отопительного сезона. Второй доклад состоялся в городах присутствия СГК 20 августа, его тема – подготовка к зиме, предварительные итоги летних ремонтов. Доклад доступен всем желающим, он размещен в Интернете по адресу: repair.sibgenco.ru (выбирайте вкладку Красноярск).

Публичный доклад о подготовке к новому отопительному сезону

В докладе – 12 разделов: от объемов и результатов летних ремонтов, технологий до интерактивных сервисов – можно посмотреть статистику повреждений теплосетей за последние пять лет или отключений в вашем доме, написать обращение, задать вопрос. Всем любознательным – викторина «Настоящий ли ты сибиряк?».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что и где перекрыто сейчас

Для капитального ремонта тепловой сети на улице Спортивная СГК с 25 августа по 15 сентября полностью перекроет проезд между улицами Мичурина и Энтузиастов. До 10 сентября остается перекрытой одна полоса по улице Матросова в сторону предмостной площади.До 15 сентября будет продлено ограничение дорожного движения по улицам Воронова и Щорса.

- На улице Спортивная, где трубам уже более 40 лет и было четыре серьезных повреждения, СГК работает на двух участках. В общей сложности там необходимо переложить 924 метра трубопровода диаметром 89 мм. Это квартальная теплосеть, по которой поступает тепло и горячая вода в дома поселка Суворовский. Все работы на этом объекте должны завершиться 15 октября.

- Сроки ремонта по улице Щорса продлены. При ремонте под землей обнаружились смежные коммуникации и энергетикам пришлось пересматривать инженерные решения, менять, изменив расположение лотков.

Как теплоэнергетики решают, что ремонтировать?

Перед тем как выбрать участок проходят длительные экспертизы и изыскания.

В приоритете — замена сетей:

- отработавших свой срок эксплуатации;

- ненадёжных, где часто бывают порывы;

- пересекающихся со смежными коммуникациями.

Запись прямого эфира с обсуждением интерактивного документа смотрите здесь krsk.kp.ru/daily/press/detail/15261.