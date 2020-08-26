Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 26 августа 2020: в спортшколах возобновляются занятия

Детей приглашают в спортивные школы Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в на утро 26 августа в Красноярском крае за все время 16 202 подтвержденных диагноза (+113 за сутки). Выздоровели 13 041 человек (+69 за сутки). Умерли 437 пациентов (+8 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,7 процента. Проведено тестов на коронавирус всего 763 347, из них за последние сутки 603.

Под наблюдением 3037 человек (+228 новых за сутки, снято с наблюдения – 231 человек).

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора установили, что коллективный иммунитет среди населения края составил 12,4 процента. Максимальные показатели отмечались среди участников от 18 до 29 лет (15,2 процента) и у людей старше 70 лет (13,4 процента).

В исследованиях с конца июня до конца июля приняли участие 3 тысячи жителей.

Напоминаем, что Красноярский край находится на 2 этапе снятия ограничений.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Крайспорта, в муниципальных спортшколах возобновляются занятия после карантина. Родителям предлагают уже сейчас начать выбирать спортивную секцию для ребенка, если ему уже исполнилось 5 лет. Ребят приглашают на занятия более 90 учреждений региона, которые проводят подготовку по 70 видам спорта.