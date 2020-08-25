«Да когда вы отстанете, косолапые?!»: в Якутии медведи десять километров преследовали в лесу троих сельчан

В Якутии медведи десять километров преследовали в лесу троих сельчан Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Не бегите, а то они погонятся и зараз разорвут. Давайте идти быстро, не будем провоцировать их, - 22-летний Захар старается успокоить младших товарищей, а у самого сердце вот-вот выскочит из груди. От страха даже уши закладывает. А позади, в трех-четырех десятках метрах от них огромная медведица и медвежонок-второгодок. Хищница будто ждет повода, чтобы наброситься на парней. Они слышат ее тяжелое дыхание. Малой не отстает, тоже рычит...

Эта история произошла 22 августа в Верхоянском районе Якутии. В селе Юнкюр (местные жители называют его землей Сартан). Захар и его друзья, 17-летний Иван и 16-летний Сергей, отправились на покос. Сезон так-то завершился, но нужно было кое-что сделать. До места – больше 10 километров. Идут себе друзья и вдруг увидели неподалеку вроде как человека с собакой, будто ходит, к земле пригибается, что-то в траве ищет – так парням так показалось поначалу. А когда ближе подошли – господи, да это же медведи! Самка с медвежонком.

Первым порывом, конечно, было броситься поскорее назад. Тут Захар поступил адекватно, скомандовал: без паники, не делать резких движений. Повернулись – и назад быстрым шагом, срезая путь через лес и поля. Но хищники не отстают, буквально на пятки наступают. На полях пасутся коровы, лошади, а медведица на них не обращает внимания. Почему? Потому что не голодная. Она восприняла трех человек как опасность для своего малыша, поэтому и гнала их.

- Они прошли примерно одну милю. Якутская миля – это около 10 километров. И все это время медведи их преследовали, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск Нюргустана Белолюбская, мама Ивана и Сергея. – У сыновей телефоны сели. Захар пытается набрать хоть кого-нибудь, нет связи. Тут уже поселок видно, дома. А медведи не отстают, пыхтят сзади. Тут, наконец, связь появилась. У меня телефон звонит, беру – Захар: «За нами медведи гонятся». Я тут же к соседу, кричу ему: «там медведи, медведи...» И молюсь, чтобы с ребятами ничего не случилось.

В поселке живут чуть больше полутысячи человек, все друг друга знают, друг другу в любой момент помочь готовы. Нюргустана – фельдшер в местной больнице, ее все знают. Сосед Нюргустаны за считанные минуты собрал мужчин, завели трактор, пять квадроциклов и на окраину. На их глазах едва не произошла трагедия: медведица слишком быстро подошла к парням, они побежали. Сельчане стали стрелять в воздух, кричали, газовали техникой – только так хищница отстала и скрылась вместе с медвежонком в лесу.

- Хищников у нас много, - говорит Нюргустана Белолюбская. – В прошлом году медведь зашел прямо в поселок и задрал корову в загоне. Мой 12-летний сын Саша его видел. Страшно было.

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