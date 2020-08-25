Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 25 августа 2020 года: за сутки заболели 113 человек, умерли 8

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 25 августа 2020 года.
Фото: Мария ЛЕНЦ
По данным оперативного штаба на 14 часов 25 августа 2020 года, количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае достигло 16 202 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 113, из них в Красноярске 27.
То есть темп прироста составил 0,7%. За весь период пандемии врачи вылечили 13 041 пациента (+69 в сутки). Погибли 437 (+8 в сутки).
Данные по краю.
Сейчас под наблюдением медиков 3037 человек (+228 новых за сутки). Снят с контроля за последние сутки 231.
Провели тестов на коронавирус всего 763 347, из них за последние сутки 603.