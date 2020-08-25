Коронавирус в Красноярске, последние новости на 25 августа 2020: количество зараженных COVID превысило 16 тысяч

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 25 августа 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о коронавирусе в Красноярске и крае на 25 августа 2020 года: количество зараженных COVID-19 превысило 16 тысяч человек, теперь их 16 089.

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 115 пациентов, сообщили в оперативном штабе по коронавирусу. Таким образом, темп прироста составил 0,7%.

За все время врачи вылечили 12 972 пациента (+43 за сутки). 429 человек спасти не удалось (+6 за сутки).

Красноярский край сейчас – на втором этапе снятия ограничений. Тем не менее людей просят не расслабляться: в общественных местах соблюдать социальную дистанцию (расстояние не менее полутора метров) и масочный режим.