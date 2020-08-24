Флаг на Дивных скалах и велопробег: партийцы Дивногорска сохраняют и приумножают славные традиции

В субботу, 22 августа, в Дивногорске состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации.

В 10 часов утра на Административной площади на набережной Дивногорска состоялась церемония передачи полотнища штурмовой группе альпинистов, которые по славной городской традиции ежегодно в один из государственных праздников поднимают флаг России на скалы.

Восходителей приветствовала заместитель главы города, секретарь местного отделения «Единой России» Марина Кузнецова. Она поздравила всех присутствующих с праздником и подчеркнула, что соблюдая славные традиции, мы отдаем дань уважения старшему поколению, и в то же время прививаем любовь к малой Родине у подрастающего поколения, воспитываем в детях дух патриотизма.

«Надеюсь, эта традиция еще долго будет жить в нашем Дивном городе. Для нас очень почетно и важно подняться на эти скалы и водрузить флаг над Енисеем, как это делали наши отцы и деды. Мы проводим акцию в рамках партийного проекта «Историческая память», который объединяет в себе очень много знаковых патриотических мероприятий. Все это создает правильный настрой у молодежи. Юные жители города, молодогвардейцы тоже считают для себя очень важным приобщиться к этой традиции и ощутить чувство гордости за свою малую Родину», - сказала Марина Кузнецова.

Традиция по установке флага на скалах берет начало в мае 1958 года. Тогда молодые строители Дивногорска и Красноярской ГЭС на комсомольском собрании решили в честь майских праздников установить на левом берегу Енисея флаг страны. Но в начале 1990-х годов прекратил своё существование комсомол, закрывались молодёжные клубы и секции.

В 2001 году по инициативе единороссов Веры Оськиной и Галины Юшковой славная традиция возродилась.

«В День Конституции, 12 декабря, на скалы был вновь поднят флаг, а затем стали поднимать флаг дважды в год. И с тех пор уже в 39-й раз сегодня мы поменяли полотнище. Триколор на фоне Дивных скал – это очень красиво и вызывает чувство гордости у нас – граждан России. Когда возрождали традицию, в подъеме участвовали всего два человека. А четыре года назад было уже 120 человек. Все переправлялись, часть оставалась внизу варить уху, а мы поднимались по склону. Самому старшему было свыше 70 лет, а самому младшему - его внуку, - 7 лет. Потом и вовсе мероприятие расширилось, мы стали вручать здесь, на этой набережной, паспорта граждан Российской Федерации, проводить уроки о становлении государственности России, говорить о Конституции. Работать с молодежью можно ведь и в таком формате», - рассказала депутат Законодательного Собрания Красноярского края Вера Оськина.

Спустя полтора часа после начала подъема, штурмовая группа поменяла триколор. К этому времени на Административной площади собрались дивногорцы, которые также в честь праздника пронесли по улицам города флаг России.

Продолжился праздничный день велопробегом. Активисты «Единой России» стартовали с обновленной набережной и с партийными флагами проехали до Красноярской ГЭС. По словам партийцев, это должно стать еще одной славной традицией, которую сможет перенять подрастающее поколение.

Источник: krasnoyarsk.er.ru