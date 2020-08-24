От Красноярска – Нижнему Новгороду: Национальный чемпионат First Russia Robotics Championship в 2021 году пройдет на Волге

Эстафету праздника робототехники Красноярск передал Нижнему Новгороду. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2020 году Национальный чемпионат First Russia Robotics Championship прошел в Красноярске, на берегах Енисея, а в начале августа Красноярск передал эстафету городу на Волге. Нижнему Новгороду.

Подписание соглашения состоялось в детском технопарке «Кванториум» в Нижнем Новгороде.

И уже с 8 по 11 апреля 2021 года Нижегородская ярмарка превратится в площадку детского инженерного творчества, на которой встретятся около 1400 юных робототехников из всех регионов России.

Направления чемпионата:

FIRST® LEGO® LEAGUE DISCOVER (4-6 лет);

FIRST® LEGO® LEAGUE EXPLORE (6-9 лет);

FIRST® LEGO® LEAGUE CHALLENGE (10-16 лет);

FIRST® Tech Challenge (12-18 лет).

Директор по стратегическому развитию Всероссийского ЗАО "Нижегородская ярмарка" Елизавета Зубакина отмечает значимость предстоящего события: "Очень хочется, чтобы Нижегородская ярмарка стала местом встреч для самых разных людей. Для нас важно, что уже в апреле обновленные пространства Ярмарки посетят дети из 70 городов России. Главное – здесь участники смогут проявить свои таланты не только в лаборатории, но и на спортивной площадке, а победители и призеры данного соревнования получат право на участие в международных чемпионатах Америки, Европы и Азии".