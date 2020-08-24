Владислав, Демид плюс Дениска: красноярские полицейские рассказали о радостном событии у своего коллеги

Молодые родители счастливы Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Забирать жену и троих сыновей-богатырей полицейский из Зеленогорска (Красноярский край) приехал, как полагается – в форме и на служебном автомобиле. Только патрулька подрулила к красноярскому Перинатальному центру не с сиреной и мигалками, а с воздушными шарами и цветами.

Полицейский водитель взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Артем Зеленец и его жена Дарья мечтали о малыше. Но, когда УЗИ показало тройню, немного растерялись: тройное счастье требует и тройных финансовых затрат.

- Коллектив Отдела МВД сразу откликнулся, предложив помощь, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Сбор денежных средств, вещей, организованный в коллективе, стали хорошим подспорьем для семьи.

В июле тройняшки появились на свет. Пока мама училась с ними управляться, молодого отца одаривали подарками. Дорожные полицейские вручили молодому отцу сразу три автолюльки!

Артем благодарен жене за такое счастье! Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

С такими коллегами, хоть пятерню рожай! Они, конечно, приехали поддержать родителей тройни во время выписки.

- Родителям удачи и терпения, малышам крепкого здоровья, счастливого детства, - пожелали полицейские, а после добавили: - Надеемся, что каждый из них станет достойным гражданином и, возможно, продолжит дело отца, неся службу на благо своей Родины.

Главный вопрос во время выписки: «Как назвали?». Имена для малышей Артем и Дарья придумали уже давно: Владислав, Демид и Дениска!

Помогать уже вызвались бабушки и дедушки Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Счастливый отец, когда взял на руки детишек, весь светился от счастья:

- Я очень рад! Я самый счастливый отец на этот свете! Спасибо моей любимой жене Дарье, что выходила, выносила и родила мне таких прекрасных сыновей!

Будет ли трудно? Будет! Но только семья Зеленец к этому готова. Тем более, им уже вызвались помогать бабушки и дедушки.