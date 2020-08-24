Коронавирус в Красноярске, последние новости на 24 августа 2020: всего проведено 759 468 тестов на COVID-19

Почти 3-- тестов было сделано за последние сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Красноярский край по итогам суток находится на 8 строчке в «десятке» регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. И это, несмотря на то, что количество новых случаев коронавируса в регионе немного уменьшилось по сравнению с предыдущим днем. При этом выписанных пациентов втрое меньше заболевших.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом Роспотребнадзоре, всего в крае подтверждено 15974 случаев заражения COVID-19. За последние сутки: новых случаев 112; выздоровели 36 человек; умерли 7 пациентов.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 555,8. Темп прироста за сутки – 0,7 процента.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3062 человек (+ 242 за последние сутки).

Снято с медицинского наблюдения 31155 человек (за последние сутки – 297).

Проведено тестов на коронавирус всего 759 468 (за последние сутки 5955).

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.