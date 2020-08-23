Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 23 августа 2020: почти 16 тысяч человек

Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 23 августа 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Поступила обновленная информация о случаях коронавируса на территории Красноярского края на 14 часов 23 августа. Официально подтвержденных лабораторно случаев заболевания COVID-19 – уже 15 974. За минувшие сутки добавилось 112 новых случаев. Из них 28 – в Красноярске, 7 – в Ачинске, по 5 – в Ирбейском районе и Норильске.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 555,8. Темп прироста за сутки – 0,7 %. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 062 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 242.

Выписаны 36 человек, всего – 12 929. К сожалению, количество умерших увеличилось на 7 человек, итого с начала пандемии – 423.

Статистика по городам и районам

Снято с медицинского наблюдения 31 155 человек, в том числе за последние сутки – 297. Проведено тестов на коронавирус всего 759 468, из них за последние сутки 5 955.

Красноярский край по итогам суток по-прежнему находится на 8-й строчке в десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19, несмотря на то, что количество новых случаев коронавируса в регионе немного уменьшилось по сравнению с предыдущим днем. При этом человек, выписанных по выздоровлению, втрое меньше заболевших.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.