Какая погода ждет красноярцев в последнюю неделю лета: дождь и немного солнца

Какая погода ждет красноярцев в последнюю неделю лета Фото: Мария ЛЕНЦ

Конец августа – конец календарного лета. Какая погода ждем красноярцев в предстоящие дни? Многие строят свои планы в зависимости от погоды – кто-то хочет еще успеть побывать на озерах. А кому-то нужно собрать выращенный урожай на дачах. Да и грибники сейчас в процессе активной охоты за дикоросами.

По прогнозам специалистов Гидрометцентра впереди нас ждут дождливые дни. С понедельника 24 августа по четверг 27 августа – пасмурно, дождь, западный или северо-западный ветер до 2 метров в секунду. В пятницу и субботу – предположительно без осадков, но пасмурно. По ночам в эту неделю осадки маловероятны.

Что касается температуры воздуха, она будет относительно стабильной – в пределах 20 – 21 градуса днем и 10 – 11 градусов ночью.

Такая же погода прогнозируется в целом по южным и центральным районам Красноярского края. А что на севере, за Полярным кругом? Там все почти как в Красноярске: только дожди интенсивнее, ветер южный и юго-западный. На градус теплее: средняя дневная температура (22 градуса) и ночная – 12 градусов. Ну, а в самом северном поселении края – Диксоне (он находится в 500 километрах от Норильска) – переменная облачность, редкий дождь, 10 – 14 градусов днем и 6 – 9 градусов ночью.