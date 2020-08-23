Коронавирус в Красноярске, последние новости на 23 августа 2020: и вновь заболевших больше, чем выздоровевших

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 23 августа 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 23 августа в Красноярском крае официально зарегистрировано 15 862 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки - 114 случаев заболевания. Из них в Красноярске – 27 новых случаев (всего 8155), в Нижнеингашском районе – 7 (всего 81), в Манском районе – 6 (всего 60). По 5 новых случаев – в Норильске (721), Минусинске (251), Шарыпово (242), Назарово (237), Лесосибирске (220), Курагинском районе (94), Сухобузимском районе (50).

Выздоровели – всего с начала пандемии 12 893 человека, за сутки 85. Количество летальных исходов составило 415, за сутки новых 6 случаев. Находятся на лечении 2 553 пациента.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 551,9. Темп прироста за сутки – 0,7 %. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 117 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 251. Снято с медицинского наблюдения 30 858 человек, в том числе за последние сутки – 256.

Проведено тестов на коронавирус всего 753 513, из них за последние сутки 5 899.

В минувшую пятницу медики давали традиционно статистику по возрасту и тяжести заболевания. Напомним, 21 августа количество заболевших было 15 748. И вот какие были позиции.

По тяжести течения заболевания:

- бессимптомные – 6 142

- легкая степень тяжести – 3 109

- средняя степень тяжести – 5 978

- тяжелая форма – 519.

Распределение по возрастным группам:

- до 1 года – 82 человека

- от 1 до 6 лет – 470

- 7 – 14 лет – 538

- 15 – 17 лет – 196

- 18 – 29 лет – 2 155 человек

- 30 – 49 лет – 5 866

- 50 – 64 лет – 4 161

- старше 65 лет – 2 280 человек.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.