Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 21 августа 2020: больше всего болеют в возрасте 30 – 49 лет

Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 21 августа 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась новая информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 21 августа. Официально зафиксировано 15 748 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 117 случаев заболевания. На долю Красноярска приходится 29 новых случаев, еще 11 – в Ачинске, 7 – в Минусинске.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 547,8. Темп прироста за сутки – 0,7 %.

Выздоровевших – всего 12 808 человек, за минувшие сутки 76. Летальных исходов всего 410, за сутки – 7 новых случаев.

Распределение больных по тяжести течения заболевания и возрастным группам:

- бессимптомные – 6 142

- легкая степень тяжести – 3 109

- средняя степень тяжести – 5 978

- тяжелая форма – 519.

Распределение по возрастным группам:

- до 1 года – 82 человека

- от 1 до 6 лет – 470

- 7 – 14 лет – 538

- 15 – 17 лет – 196

- 18 – 29 лет – 2 155 человек

- 30 – 49 лет – 5 866

- 50 – 64 лет – 4 161

- старше 65 лет – 2 280 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3122 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 223. Снято с медицинского наблюдения 30 602 человек, в том числе за последние сутки – 239. Проведено тестов на коронавирус всего 747 614, из них за последние сутки 6 766.

Красноярский край по итогам суток остается на 8-м месте в десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. Число заболевших за истекшие сутки, как и ранее, значительно превышает порог в 100 человек. Заболевших вновь ощутимо больше – почти в два раза, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции.