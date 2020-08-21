Правила въезда в Красноярск для туристов 2020: нужно ли сдавать тест на коронавирус, если вернулись в Россию

Отдохнули за границей? Сдайте тест на коронавирус! Фото: Мария ЛЕНЦ

Сезон отдыха на дальних курортах хоть и с опозданием, но все же открылся.

Обычно перед путешествием мало кто думает о серьезных вопросах, больше волнуют приятные хлопоты, сколько купальников взять, какой крем выбрать… Однако лето-2020 устанавливает свои правила для отдыхающих, особенно тех, кто уехал за пределы России.

Если вы планируете в ближайшее время провести отпуск где-нибудь на Средиземном море, то внимательно прочитайте постановление 22 главного санитарного врача.

- Новые правила для граждан, которые прибывают на территорию России воздушным транспортом, вступили в силу 1 августа, - рассказала Наталья Краснопеева, пресс-секретарь красноярского управления Роспотребнадзора. – До регистрации на рейс в Россию, то есть до посадки в самолет, нужно заполнить анкету в электронном виде на портале госуслуг. На борту самолета заполняется бумажный вариант анкеты. В течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию нужно пройти тест на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и разместить информацию о результатах исследования на портале госуслуг.

Правило обязательно для всех въезжающих в страну. В популярную Турцию туда и обратно из Красноярска сейчас можно слетать только стыковочными рейсами через Москву или Ростов-на-Дону. Но и в этом случае при возвращении тестирование на вирус обязательно.

- Роспотребнадзор отслеживает информацию по прибывшим на «Госуслугах», - продолжила Наталья Краснопеева. - Если в течение 3 дней вы не пройдете тестирование, возможно административное производство в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Наказание – штраф до 15 000 рублей. Даже если вы сдадите анализ, но не заполните форму, не разместите результаты на сайте госуслуг, то это также нарушение с возможным штрафом.

КОНКРЕТНО

Летим туда

- Отправляетесь за границу – зарегистрируйтесь на «Госуслугах».

- На борту самолета заполняете бумажную анкету. Например, если летите в Турцию, то анкета на двух языках (турецком и английском). Там указываете ФИО, номер загранпаспорта, номер телефона, рейса, кресла, название города или отеля, а также данные о вашем физическом состоянии (температура, кашель, боль в горле).

Летим обратно

- Перед вылетом в Россию нужно заполнить специальную форму на «Госуслугах».

- В самолете снова вас ждет анкета в бумажном варианте.

- В течение трех дней сдаете тест на коронавирус. Его результаты (скан или фото) загружаете в ранее заполненную форму на «Госуслугах».

Кстати, познакомиться с образцами анкет можно на сайте Ассоциация туроператоров России.