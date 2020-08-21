В Якутии сутки тушат пожар на нефтяном складе. Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха

В Якутии уже сутки тушат пожар на нефтяном складе, который находится в Анабарском районе, неподалеку от поселка Саскылах. Предварительно известно, что накануне днем, 20 августа, при перекачке горюче-смазочных материалов. Сначала загорелась цистерна бензовоза. Затем огонь перекинулся на саму емкость с газоконденсатом.

По словам пресс-секретаря главного управления МЧС России по Республике Саха Ксении Рахматулиной: «на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела емкость транспортного средства. Было подано огнетушащее вещество».

На месте происшествия работают дознаватель МЧС России и представитель экстренных служб. Полиция оцепила территорию. Всего в ликвидации задействованы 42 человека и 8 единиц техники. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Чтобы предупредить дальнейшее распространение огня, создали минерализованную полосу вокруг хранилища, емкости в нефтепродуктами окружили песком, чтобы пламя не вспыхнуло снова.

Несмотря на то, что до жилых домов Саскылаха полтора километра, было решено временно эвакуировать местных жителей на безопасное расстояние. Их обеспечили водой и питанием.

Погибших и пострадавших нет. Сегодня, 21 августа, в 10:20 часов утра по местному времени было объявлено о локализации пожара. Идет ликвидация последствий.

- Пожар локализован. Сейчас идет дотушивание. Хочу поблагодарить администрации Анабарского района и села Саскылах за своевременные меры, принятые по эвакуации населения из близлежащих домов, за организацию их питания. Отдельную благодарность выражаю силам МЧС России, противопожарной службы и Службы спасения республики. Вовремя принятые решения позволили нам оперативно устранить угрозу населенному пункту и нефтескладу, – сообщил вице-премьер Якутии Алексей Колодезников, который вместе с оперативной группой вылетел накануне на место ЧП.