К юбилею Великой Победы: Строки, опаленные войной

Ермакова Лидия Александровна – ветеран Назаровского филиала АО «В-Сибпромтранс».

Большой и дружный коллектив, возглавляемый Геннадием Семеновичем Лапуновым, который ребенком сам испытал ужасы войны, откликнулся и очень быстро пришли десятки писем из разных филиалов предприятия: Ангарского и Лесосибирского, Красноярского и Назаровского. Письма настолько проникновенные, что их важность для потомков неоспорима. По согласованию с компанией «ВСибпромтранс» «Комсомолка» опубликовала воспоминания на сайте, а сегодня предлагаем вместе прочитать строки из этих писем.

Встреча с отцом через 73 года

Роза Васильевна Пятакова работала бухгалтером Лесосибирского филиала АО «В-Сибпромтранс». Она давно на пенсии, но связи с предприятием не теряла, активная, всегда в центре событий. В семье Розы было четверо детей. Осталась она одна, поэтому память об отце-фронтовике хранит с особым трепетом. Каждый День Победы в строю «Бессмертного полка» она идет с портретом отца… Рассказ Розы Васильевны - о поисках могилы отца.

Имя Василия Яковлевича Лапина занесено в Книгу Памяти (том 6, страница 471), а также значится на памятнике сухобузимцев, не вернувшихся с войны, в Москве на Поклонной горе.

Василий Яковлевич Лапин - командир отделения, старший сержант 231-го запасного стрелкового полка погиб зимой 1942 года. Дочь очень долго искала его могилу. И в год 70-летия Великой Победы нашла, неподалеку от города Белый.

Строки из письмаСтроки из письма

«…пошли по болоту - пару километров по лесу, где нет ни тропинки, ни дороги. На пути нам встречались воронки от взорвавшихся бомб, теперь в них растёт камыш. В лесах вокруг города Белый - восемь захоронений. С моим отцом в одной могиле лежат 1200 воинов. Из Сибири я привезла земельки, посыпала, встала на колени, помолилась. Мы прикрепили к оградке венок с лентой «Помним, гордимся, любим, скорбим». С братской могилы я привезла земли».

Так они встретились, дочь и отец, спустя 73 года.

Письма с фронта

Валентин Георгиевич Калдин - ветеран АО «В-Сибпромтранс», возглавлял технический отдел. Его помнят не только как хорошего инженера, но и как очень творческого человека. Он много фотографировал, снимал любительские фильмы, писал статьи в газеты, был наставником молодежи.

Дети войны с мамой Таисией. Май 1945г.

Валентин Георгиевич многое запомнил из своего военного детства. В деталях помнит два воскресенья - начало войны и День Победы 1945 года, а также тот день, когда провожал на вокзал своего отца, Георгия Яковлевича Калдина, ушедшего на фронт вместе со своим братом.

Строки из письмаСтроки из письма

«…два блестящих рельса и пыхтящий паровоз, увозящий отца моего на фронт. Может, эти детские впечатления как-то повлияли на выбор моей профессии - я стал железнодорожником. Больше отца я не видел. Похоронку о его гибели в мае 1942 года маме принесла почтальон прямо в школьный класс».

Георгий Яковлевич Калдин

А еще он помнит два отцовских письма с фронта, пришедших вслед за похоронкой…

«Первое, написанное в декабре 1941 года, где он сообщил, что лежит в госпитале, оборудованном в школе на Васильевском острове в Ленинграде, недалеко от их танковой части. А в конце приписал, что, если примут на почте, то пришлет посылочку, хотя бы с сухариками…».

Второе письмо было написано в январе 1942 года. В нем отец писал: «Милая Таечка и детки мои, Валя и Зина, уверен, что разобьем фашистских захватчиков. После нашей победы будем жить непременно в Ленинграде».

Валентин Георгиевич уверен, что эти письма повлияли на его дальнейшую судьбу:

«…я поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика Образцова и в 1958 году получил диплом инженера-электромеханика».

Георгий Калдин пал в бою в марте 1942 года и похоронен близ поселка Поляна солнца. Позже Валентин Георгиевич узнал, что в блокадном Ленинграде отец служил в одной из танковых частей со знаменитым писателем Даниилом Граниным. О знакомстве с писателем и другие воспоминания железнодорожника Калдина можно прочитать на нашем сайте.

О подвигах и любви

Нина Васильевна Молчанова проработала в компании «В-Сибпромтранс» более 24 лет: сначала инженером отдела капитального строительства, затем заведующей архивом и музеем истории предприятия. История ее семьи достойна отдельной экспозиции в любом военном музее. Она - о подвигах и о любви.

Василий Молчанов увлекался живописью.

Ее родители, Елизавета Ивановна и Василий Егорович, оказались на фронте совсем юными, прошли всю войну, а познакомились в госпитале.

Лиза - хрупкая девочка-старшеклассница в сентябре 1941 года стала медсестрой в военном госпитале №2396, который часто дислоцировали. На ее военных дорогах - от Волги до Польши - было много страшных смертей.

Мама встретилась с отцом в госпитале, где он лечился после тяжелейших ранений. Прожили вместе ровно 30 лет, с 1945 года.

Строки из письма:Строки из письма:

«Однажды маме пришлось доставать раненых из горящего поезда. В том аду мама упала и разбила о рельсы лицо. Живот, руки и ноги были изодраны до крови. Но, несмотря на нестерпимую боль, она тогда помогла выбраться из огня двадцати солдатам».

Лиза выжила, а судьба уже приготовила ей подарок…

Молодой сибиряк Василий Молчанов из деревни Кумыры, что на берегах реки Чулым, воевал в составе 1-го Белорусского фронта. В боях под Брестом в декабре 1944 года его тяжело ранили. Состояние критическое - 18 ранений, надежды на спасение почти нет. Однажды, чтобы хоть как-то подбодрить солдат, Лиза объявила им, что выйдет замуж за первого, кто встанет на ноги. На гнущихся ногах в ней пришел Вася. Парень выздоровел, вернулся на фронт, дошел до Берлина, там и встретил Победу. А после - прямиком в Калужскую область, к своей Лизе (ее к тому времени уже демобилизовали). После свадьбы забрал жену к себе на родину. Супруги Молчановы прожили вместе ровно 30 лет, у них две прекрасные дочери. Талантливый Василий Егорович, увлекавшийся живописью, к сожалению, рано ушел из жизни …

Военное детство

Анна Николаевна Рябова работала стрелочником в Ангарском филиале «В-Сибпромтранс» с 1964 по 1986 гг. Награждена Орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный, самоотверженный труд в годы ВОВ». В войну ее, десятилетнюю девочку, отправили в удмурдскую деревню помогать бабушке по хозяйству.

Анна Рябова, нарядчик локомотивных бригад, 1962 год.

Строки из письмаСтроки из письма

«В первый год бабушка научила меня жать серпом рожь, потому что всех девочек-подростков посылали на колхозные поля. Норма - 15 соток на человека. В первый день я выполнила 11 соток.

Нас с малолетства обучали всему: лошадей запрягать, боронить, лен полоть, снопы вязать. Зима настает, снега большие лежат - дороги мяли, чтобы привезти сено для скота. Парни и девчата дрова пилили, воду из колодца носили. Шерсть теребили, лен пряли, носки и варежки вязали, отправляли на фронт солдатам. Лодырей не было!

Школа была в пяти километрах, дети учились только месяц - не хватало времени, и не в чем было ходить: из обуви только лапти и телогрейка одна на всех, да и то с родительского плеча.

…Каждый год приезжал человек из города, набирал детей в ФЗО, где можно было получить профессию. Как я жалею, что бабушка меня тогда не отпустила. Какие же дети красивые приезжали через год, в шинельках, пуговицы в 2 ряда, обутые».

Анна вновь пошла в школу в 1949 году, когда уже устроилась на работу на железнодорожную станцию в Татарстане. В четвертый класс - в 18 лет…

«Я сибиряк, я выдержу!»

Людмила Николаевна Краева много лет работала в отделе кадров компании «В-Сибпромтранс». Ее воспоминания - тоже особенные.

Начинаются они так:

«В своих письмах к друзьям Виктор Астафьев признавался: «…А писать о войне я всякий раз боюсь. Как писать о войне… я робею, набираюсь духу, все выверяю, как бы чего не забыть, где бы не соврать, не слукавить...».

Так и мне - трудно записать воспоминания моего отца о войне, их было немного, и они были крайне редкими. Слезы текли по его лицу, казалось, что он проживает весь кошмар вновь и вновь.

Судьба Поцейко Николая Георгиевича сродни многим солдатским судьбам: попал в окружение, был в плену, но, к счастью, выстоял и вернулся в строй.

Из воспоминаний отца:Из воспоминаний отца:

«…В лагерях нас избивали, кормили очень плохо. В какой-то определенный день давали отравленную еду, проходил слушок, что есть нельзя. Солдаты не могли терпеть - ели, потом умирали. Я не ел. Терпел. Говорил себе: «Я - сибиряк, я сильный, я выдержу!».

И действительно выдержал, воевал, был награжден медалями и орденом «Отечественной войны 2 степени». Потом была мирная жизнь, семья, жена Люба.

«Он ушел из жизни в 74 года. Умирая, произнес три слова: «Родина, комбат, Любочка».

«Берегите мир»

Лидия Андреевна Шейбина, Почетный ветеран труда АО «В-Сибпромтранс», ее стаж в Ангарском филиале - 36 лет.

Война «искалечила» всю ее семью. Дед и дядя погибли на фронте в начале войны.

Шейбин Андрей Кононович, 1941 год

Строки из письмаСтроки из письма

«Бабушку по отцовской линии вместе с невесткой и малышами угнали в концлагерь. Вторая бабушка была в партизанском отряде и прожила с двумя детьми в землянке ровно три года. А ее отца, который был священником, немцы повесили за связь с партизанами».

Родителей Лидии Андреевны судьба сохранила. Папа, Андрей Кононович Шейбин, - ушел в Красную армию еще в 1936 году. Потом сразу на другую войну, дошел до Берлина, вернулся домой в марте 1946 года. Живой, с орденами и медалями. Как и его жена.

Александра Александровна Шейбина (в девичестве Копылова) в санитарном батальоне «прошагала полземли». Боевой путь можно проследить по наградам: за оборону Москвы, за взятие Кенигсберга, за боевые заслуги, за взятие Берлина…

«Мама практически никогда не говорила о войне. Для нее было два праздника: Новый год - праздник для детей - и День Победы, праздник со слезами на глазах. Ее слова всегда были о мире, она просила: «Берегите мир».

Вечная память

Владислава Васильева - ребенок любви и Победы, родилась в послевоенном 1946 году. Ее отец, Карелин Сергей Павлович, прошел и Финскую, и Отечественную войны. Был ранен, выжил, вернулся в 1945-м. Мама одна подняла четверых детей.

Но смерть не обошла семью отца стороной: три дяди Владиславы ушли на фронт, и все погибли.

Строки из письма:Строки из письма:

«Биографии их коротки: родился, учился, занимался крестьянским трудом, воевал и погиб, защищая Родину от врага. Коротки, как вспышки пламени, были их жизни, но прожиты они были не зря. Тяжелый грех ляжет на нас нынешних, если мы забудем о тех, кому не судьба была жить, пахать землю, растить урожай, радоваться по утрам солнцу и смеху ребенка, поднимать заздравную чашу на свадьбе детей и внуков. Вечная им наша память, солдатам, не вернувшимся домой. Наш долг - сохранить в памяти героическое прошлое погибших и вернувшихся».

Каждый год, 9 мая, Владислава Сергеевна ездит в родное село Казачинское, чтобы пройти с портретами фронтовиков по праздничным улицам с чувством щемящей памяти и безмерной любви.