Комбинат «Волна» отгрузил фасады с текстурой «мятый шелк» для строительства объектов здравоохранения и образования

В июле ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») отгрузило фасадную продукцию «Виколор» с текстурированной поверхностью «мятый шелк» для строительства госпиталей в Иркутской области и школы в Красноярском крае.

Свыше 5 тыс. кв. м фасадных плит двух цветов направлено в города Шелехов и Братск Иркутской области для строительства госпиталей под инфекционные боксы в связи с пандемией коронавируса, и около 3 тыс. кв. м «Виколора» семи различных оттенков – для возведения школы в Норильске Красноярского края. Продукция доставлена потребителям водным транспортом в рамках северного завоза.

Срочные заказы выполнялись предприятием вне очереди. Своевременно отгрузить продукцию комбинату удалось благодаря запасам полуфабриката на складах.

«Производство «Виколора» – длительный процесс: защитно-декоративное покрытие наносится на листы не раньше, чем через 40 дней с момента их изготовления, – отметил Яков Яланский, управляющий директор ООО «Комбинат «Волна». – Имея в наличии заранее выпущенные панели с текстурой «мятый шелк», мы в срочном порядке окрасили их в необходимые цвета и направили потребителям».

Фасадная продукция с текстурой «мятый шелк» пользуется стабильным спросом на строительном рынке и уже успела пройти проверку временем. Так, с применением данного материала возведен ЖК «Новомарусино» в Новосибирске в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» в 2013-2014 годах. Для облицовки домов потребовалось порядка 16,2 тыс. кв. м «Виколора».

Линейка текстурированных фасадов, выпускаемых предприятием, включает изделия и с другими вариантами поверхностей, такими как «бриз», «кедр», «бутовый камень». В 2019 году реализовано в общей сложности 18,6 тыс. кв. м рельефных фасадов, из них 11 тыс. кв. м пришлось на материал «Ретро Y130» с текстурой, имитирующей бутовый камень, – он применяется в основном для отделки цокольной части зданий.

«Данные позиции традиционно присутствуют в ассортименте компании и имеют своего покупателя. Они позволяют создавать более разнообразные фасады и придавать зданиям оригинальный архитектурный облик», – подчеркнул Яков Яланский.