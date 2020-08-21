Коронавирус в Красноярске, последние новости на 21 августа 2020: количество умерших перевалило за 400

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 21 августа 2020: Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 21 августа официально зарегистрировано 15 631 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 114 случаев заболевания. На дол Красноярская приходится 27 случаев. Итого статистика по краевому центру – 8 099 заболевших. В Ачинске – 11 новых случаев (всего 741), в Дивногорске – 8 (всего 249), Шарыпово – 8 (всего 235), по 5 новых случаев в Ирбейском районе (всего 87) и на Таймыре (76), а также в Тюхтетском районе (24).

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 543,9. Темп прироста за сутки – 0,7 %.

Количество летальных исходов составляет уже 403 случая, к сожалению в минувшие сутки не смогли спасти 5 пациентов в коронавирусом. Выздоровели 12 732 человека всего, а за сутки 53. На лечении сейчас 2 496 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3138 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 239. Снято с медицинского наблюдения 30 363 человек, в том числе за последние сутки – 216.

Проведено тестов на коронавирус всего 740 848, из них за последние сутки 6 864.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.