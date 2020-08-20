В Красноярске продолжается экологическая модернизация

Фото пресс-службы Правительства Красноярского края

Губернатор Александр Усс проверил, как идет экологическая модернизация ТЭЦ-1, принял участие в запуске новой дымовой трубы вместе со Степаном Солженицыным, генеральным директором группы СУЭК-СГК, и оценил комплексную программу энергетиков и угольщиков по экологическому оздоровлению краевого центра.

Как прошел запуск новой трубы? На каком этапе сейчас модернизация ТЭЦ-1? Станет ли меньше выбросов и когда? Что еще будет сделано группой СУЭК-СГК в Красноярске для снижения экологической нагрузки? Какого результата планируется достичь? Почему важна обратная связь с красноярцами? Обо всем этом сегодня в репортаже «Комсомолки».

Выше голову

Высокую, недавно выкрашенную в красно-белую полоску трубу ТЭЦ-1 Красноярска теперь видно издалека. Она - гигантская, 275 метров. Полтора года шла стройка, что, кстати, является рекордными сроками для такого масштабного технического сооружения, и вот важный день наступил. Идет дождь, но настроение у всех – праздничное. На запуск приехал губернатор края Александр Усс. Пока заканчиваются последние приготовления, генеральный директор крупнейшего в России угольно-энергетического холдинга Степан Солженицын показывает руководителю региона, что было сделано на площадке за последние два года: снесены две 105-метровые дымовые трубы, и на их месте уже возводятся электрофильтры, пока два, всего их будет 14. Но конечно, фокус на новую трубу станции. Чтобы увидеть ее всю, целиком, нужно поднять голову.

- Труба ТЭЦ-1 – в десятке самых высоких труб страны, - комментирует Степан Солженицын. - И самая масштабная стройка в современной России.

Фото: Вадим КОФМАН

Действительно, до настоящего времени таких грандиозных сооружений в теплоэнергетике не было. Есть чем гордиться!

Еще какое-то время трубу будут «настраивать», а с началом отопительного сезона, в сентябре, введут в эксплуатацию. Сейчас к новой трубе подключены три котлоагрегата, еще три будут присоединены до конца 2024 года.

«Даю команду!»

Торжественный момент. Ровно в 11.00 директор станции Сергей Бородулин берет в руки рацию:

- Внимание! Даю команду на включение новой дымовой трубы.

(Забегая вперед. Через полчаса из трубы пойдет дым. Работает! (Прим. автора.)

Исторические аплодисменты и краткий отчет генерального директора СУЭК-СГК: что сделано, что предстоит, что в итоге.

Основные направления

На информационных щитах, установленных на площадке, – приоритетные направления деятельности. Мероприятий – много, они разноплановые, но всегда предполагают комплексный подход.

За каждой цифрой – большая работа и серьезная ответственность бизнеса. Губернатору, как главе региона, как жителю Красноярска, интересно все, внимательно слушает.

Трубы – выше, воздух – чище

275 метров нужны, разумеется, не для того, чтобы производить впечатление. В верхних слоях атмосферы эффективнее рассеиваются дымовые газы, по сравнению с теми, что вылетают, например, из 100-метровых труб. Да и ветер на большой высоте всегда дует сильнее. Соответственно, гораздо меньшее количество выбросов «опускается» в приземный слой воздуха, - в том, которым мы дышим.

Фото пресс-службы Правительства Красноярского края

По ожиданиям, когда экологическая модернизация ТЭЦ-1 будет полностью завершена, концентрация выбросов в приземном слое снизится в 3-4 раза, а их общий объем на 25%.

Но случится это не завтра. Впереди еще много работы. Будет снесена еще одна труба, 120-метровая, и таким образом на станции останется всего две: 275 и 180 метров.

Будет построено 14 (!) электрофильтров, монтаж трех уже идет. Первый электрофильтр заработает уже в этом году. Эффективность оборудования очень высокая, - 99,7%. То есть электрофильтры должны «уловить» золу практически полностью. Новое газоочистное оборудование постепенно заменит действующие на станции батарейные циклонные уловители.

Планируется, что экологическая модернизация теплоэлектростанции закончится через 4 года. Затем - по нарастающей.

- До начала 2025 года четверть от общего объема выбросов станции перестанет попадать в воздух. Речь идёт о снижении твёрдых частиц, золы в атмосфере на порядки. С 500 миллиграмм на кубометр мы переходим на 50 миллиграмм — благодаря электрофильтрам, которые будут построены, - уточняет Степан Солженицын. - Огромную роль играет и высота труб: с точки зрения рассеивания выбросов и снижения их концентрации. Рассеивание от старых труб высотой 105 метров было, конечно, менее эффективным. В конечном счёте, для жителей Красноярска наиболее чувствителен даже не объём выбросов, а их концентрация в приземном слое, где мы с вами все и живём.

Малых котельных не будет

Отметим, 2024 год – исключительный для Красноярска. Все, что делается в последние годы, в том числе и по федеральному проекту «Чистый воздух», должно привести к конкретным результатам. Так, к 2024 году в Красноярске необходимо заместить 35 малых котельных с их невысокими трубами и, как правило, устаревшими системами очистки. Заместить - значит закрыть, а потребителей перевести на мощности ТЭЦ. История с котельными - тот случай, когда эффект достигается здесь и сейчас. Еще вчера за забором твоего дома чадила труба, а сегодня – ее нет. 7 городских котельных уже закрыты, еще две заместят в ноябре этого года – на Новой Заре и Телевизорной.

Новое топливо

Еще одна тема, которую обсудил глава региона и руководитель СУЭК, - это снижение нагрузки на окружающую среду за счет современных видов топлива.

Александр Усс хорошо знаком с «Сибирским брикетом» - это бездымное топливо, научная разработка угольщиков и ученых, в феврале-марте 2019 года в качестве масштабного социально-экологического эксперимента использовалось в более чем 9 тысячах частных домов Красноярска.

«Комсомолка» писала об этом. Напомним, тогда, год назад, проектное исследование использования «Сибирского брикета» показало сокращение концентрации оксида углерода, диоксида и оксида азота и взвешенных веществ в воздухе в 2 раза, бензопирена — от 3,8 до 6 раз, а в отдельные дни – до показателей ниже порога обнаружения. Среди других его преимуществ – простота в использовании, энергоэффективность, экономичность, - расход брикетов в 1,5-2 раза ниже, чем традиционного топлива.

Фото пресс-службы Правительства Красноярского края

Ответ на вопрос - «всем ли хватит?» - «всем!». На базе Березовского разреза в Шарыповском районе запущен в промышленную эксплуатацию большой комплекс. Его мощность - 30 000 тонн готовой продукции в год. При необходимости есть возможность производить в два раза больше.

Поэтому уже предстоящей осенью, в новом отопительном сезоне, комплекс готов обеспечивать все заявки красноярцев и жителей края в этом инновационном топливе.

Обсуждая вопросы конкуренции, а она есть, и СУЭК готов работать в конкурентных условиях, Степан Солженицын рассказал Александру Уссу о том, как организована обратная связь с потребителями, о сервисных предложениях.

Уже в сентябре дополнительно к точкам продаж СУЭК запускает интернет-магазин и центр клиентской поддержки. Так проще и оперативное решать все вопросы: качество, эффективное использование – возможно, кому-то нужно детально рассказать, как правильно пользоваться топливом, а кому-то и показать, вплоть до выезда специалиста домой к человеку. Открытость в общении – ключевой момент работы компании. Мы об этом еще расскажем.

Экологический контроль

Возвращаясь к главной теме дня, – запуску трубы на ТЭЦ-1, хочется отметить на ее примере еще одну особенность комплексного подхода крупного бизнеса к решению экологических задач.

Еще на этапе проектирования трубы была учтена установка автоматизированной системы контроля выбросов. Площадка для датчиков находится на отметке 101 метр. Система контроля выбросов должна заработать к концу года, данные по 10 показателям будут замеряться непрерывно. Одно дело – слова, другое – цифры. С объективной информацией проще выстроить грамотный сценарий. Губернатор согласен с такой позицией - запрос на чистый воздух, на улучшение экологической ситуации в Красноярске очень большой.

Поэтому то, как организован общественный контроль в СУЭК-СГК, - не просто модная история, а реальный инструмент взаимодействия и работы. По мнению Степана Солженицына, чем больше конструктивных мнений и предложений, тем лучше, тем быстрее будут решены все задачи и достигнуты цели.

СКАЗАНО

«Сегодняшнее событие демонстрирует существенный сдвиг в экологическом оздоровлении Красноярска и края в целом. Наша общая задача – сделать город более комфортным и благоприятным с точки зрения экологии. Это очень сложный и долговременный процесс, но мы должны поэтапно двигаться в заданном направлении и показывать хорошие практические результаты».

Губернатор Красноярского края Александр Усс во время визита на ТЭЦ-1 Красноярска, 19 августа 2020 года.

ЦИФРА

22% - настолько снизится общее количество вредных выбросов в атмосферу Красноярска к 2024 году, если будут выполнены ключевые задачи проекта «Чистый воздух» – модернизация промышленных объектов, замещение неэффективных котельных, перевод частного сектора на централизованное теплоснабжение, внедрение современных видов топлива, совершенствование улично-дорожной инфраструктуры.