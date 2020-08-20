Когда откроют Северное шоссе и завершат мост через Бугач в Красноярске

Ремонт на этих участках дороги скоро закончат Фото: Мария ЛЕНЦ

Северное шоссе – одна из ключевых объездных магистралей Красноярска. В часы пик Северным шоссе пользуются тысячи автомобилистов, чтобы объехать внутригородские пробки. Неудивительно, что сейчас горожане с нетерпением ждут, когда обновленную трассу, наконец, откроют после ремонта.

В целом работы здесь начались еще в октябре прошлого года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок с 5,5 по 8-й километр – это от Солонцовской развязки до кольца – был двухполосным, с большим количеством транспорта не справлялся, поэтому здесь зачастую фиксировались аварии.

Работы начались осенью прошлого года и должны были завершиться в октябре 2021. Но потом в мэрии все-таки решили ускорить процесс на год. А это возможно только если полностью отдать дорогу в распоряжение дорожных строителей. Шоссе полностью перекрыли с 22 июня по 15 августа. Однако дорожники немного не успели к этой дате.

- Мы были вынуждены перенести сроки. Это необходимо, чтобы основание дороги с неорганическим вяжущим набрало необходимую прочность. Из-за неблагоприятной ситуации с осадками данный процесс замедлился, а укладывать асфальт на недостаточно прочное основание недопустимо, - прокомментировали в КруДОРе.

Новый срок открытия – начало следующей недели, после 23 августа. А полностью участок дороги будет готов осенью. Здесь будет четыре полосы, «умные» светильники, ливневая канализация с системой очистки воды и металлическое барьерное ограждение.

Мост через Бугач

Идет ремонт моста через реку Бугач в районе улицы Калинина. Здесь не только ремонтируют проезжую часть: асфальт – не главное. Необходимо восстановить несущую способность балок пролетных строений и опор. Также в списке работ восстановить антикоррозийное покрытие поверхностей, заменить опорные части, переходные плиты, деформационные швы. Отремонтировать так называемые подферменные тумбочки. Помимо этого, нужно привести в порядок перила и барьерные ограждения и соорудить водоотведение – чтобы во время дождей вода с проезжей части уходила по откосам насыпи.

До 20 августа работы дорожники занимались одной половиной переправы, а вторая была открыта для автомобилистов. С 21 августа – перешли на вторую часть моста. Завершение работ по графику – конец октября.

Нужно добавить, что кроме моста через Бугач в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Красноярске в этом году ремонтируют еще 18 участков дорог и улиц.