Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 19 августа 2020: умерли 6 человек, 115 заразились

Меры безопасности никто не отменял! Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Красноярском крае на 19 августа, за все время 15 517 подтвержденных диагноза (+115 за сутки), 12 679 человек выздоровели (+65 за сутки), 398 погибших (+6 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,7 %. Проведено тестов на коронавирус всего 733 984, из них за последние сутки 6398.

Под наблюдением 3115 человек (+322 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 291 человек.

Распространение коронавируса по городам и регионам края Фото: оперштаб

- Красноярский край спустился на 8-е место в "десятке" регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). - Число заболевших за истекшие сутки, как и ранее, значительно превышает порог в 100 человек, и почти вдвое больше, чем количество выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции.

Статистика за минувшие сутки Фото: ИЦК

Красноярский край находится на 2 этапе снятия ограничений и готовится к третьему этапу, когда будут открыты предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.