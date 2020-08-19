В лес идти нельзя: в Красноярском крае введён режим ЧС

Пожары в лесах края ежедневно тушат более тысячи человек. Фото Виктор Чавайн.

Как сообщает Лесопожарный центр, 19 августа на территории края зафиксировано 75 лесных пожаров на общей площади 37,7 тыс. га. Леса горят в Богучанском, Эвенкийском, Канском, Тасеевском, Туруханском, Мотыгинском, Кежемском и Северо-Енисейском районах. Угрозы населенным пунктам нет. На пожарах работают более 1000 человек, 105 единиц техники. Авиапатрулированием, доставкой пожарных занимается 21 воздушное судно. Каждый день удается потушить несколько очагов. Например, за минувшие сутки ликвидировано три пожара в Богучанском, Кежемском, Туруханском районах. В Богучанском районе на тушении крупных пожаров продолжает работать вертолет-МИ-8 с водосливным устройством, там же проводят взрывные работы для прокладки минерализованных полос.

По предварительным данным, пожары возникли из-за сухих гроз.

В Красноярском крае введен режим ЧС в лесах. Доступ людей в леса ограничен.

При обнаружении возгорания в лесу нужно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения "Берегите лес".