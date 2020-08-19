Может ли мальчик в 10 лет стать отцом: родившая в 14 лет школьница называла отцом ребенка своего младшего друга

Родившая в 14 лет школьница из Красноярского края изначально называла отцом своего ребенка своего друга. Фото: соцсети

Может ли 10-летний мальчик стать отцом? Этот вопрос не дает покоя с тех пор, как на всю страну стала известна история 14-летней (тогда ей было еще 13 лет) школьницы Вики* (имя несовершеннолетней изменено по требованию законодательства) из города Железногорска Красноярского края. В январе этого года девочка призналась, что беременна. И объявила отцом будущего ребенка своего друга Сашу, которому на тот момент было всего 10 лет. Правда, вскоре ей пришлось изменить свои слова и рассказать: было изнасилование, настоящий отец – другой подросток, которому уже 15.

Расследование уголовного дела Вики было временно приостановлено – следователи ждали, пока родится ребенок, чтобы провести генетическую экспертизу и установить отцовство. В минувшее воскресенье 16 августа девочка, наконец, появилась на свет. Теперь расследование продолжится.

Но вопрос остается открытым: может ли 10-летний мальчик стать отцом? Напомним, что в конце января Вика и Саша с мамами побывали в Москве на федеральном телешоу у Андрея Малахова. Перед записью эфира героям этой истории провели медицинское обследование. И вот какой результат озвучили эксперты:

- Мы три раза переставляли анализ, так что ошибки быть не должно. Как заключила наша лаборатория, фолликулостимулирующий гормон в прессинге, сперматозоидов быть не может. Он еще ребенок, у него тестостерона нет. Половое созревание еще даже не завтра.

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