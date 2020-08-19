Куда сходить в Красноярске: афиша города с 19 августа 2020 года

С сегодняшнего дня открывается музей «Площадь Мира» Фото: ИВАНОВА Диана

К осени в нашем городе начали снимать ограничения из-за коронавируса, начинают открываться различные площадки. С 19 августа начинает работу музей «Площадь Мира». Рассказываем, куда сходить в Красноярске в последние недели лета 2020 года.

Музеи открылись!

Еще не все, и пока работают по временным правилам. Но уже есть куда пойти!

Геологические экскурсии 6+

Музей геологии Центральной Сибири GEOS тоже открыт, и приглашает на геологические экскурсии. Совершенно бесплатно.

Экскурсии в августе:

Экскурс в историю Торгашинского хребета: геотуристы получат возможность изучить породы, родившееся на дне древнего моря и насладиться прекрасными видами современного ландшафта. Протяженность — около 5 км, дата — 26 августа.

Прогулка на Сиенитовый карьер: по дороге к конечной точке экскурсии участники маршрута узнают древнюю историю горной породы, которая была использована для постройки знаменитого Коммунального моста. Протяженность — около 4 км, дата — 31 августа.

Все геологические экскурсии рассчитаны на возраст 6+. С собой: комфортная одежда, перекус и вода.

Начало экскурсий в 11.00. Место сбора участников каждому сообщат после регистрации. Записаться можно по телефону 8 (391) 252-29-46.

Эстетика незавершённого 6+

С 11 августа в привычном режиме работы открыла свои двери для посетителей музей-усадьба В. И. Сурикова. Музей подготовился к встрече с посетителями и обновил экспозицию выставкой «Эстетика незавершённого», где представлены акварельные работы раннего этапа творчества художника, работы, выполненные в поездках, подготовительные рисунки, эскизы и этюды к известным полотнам Василия Сурикова.

Музей-усадьба Сурикова

Ул.Ленина, 98

Режим работы: понедельник — выходной, четверг — с 12.00 до 20.00, остальные дни с 10.00 до 18.00.

Художественный музей им. Сурикова

В честь открытия после долгого перерыва первые 100 посетителей получат в подарок альбом-каталог самой нашумевшей выставки прошлого года «Суриков. Взятие снежного городка»!

В музее открыты выставки:

«Русское классическое искусство» (ул. Парижской коммуны, 20)

«Среда обитания. Натурные зарисовки в декоративно-прикладном искусстве» (пр. Красноярский рабочий, 68)

Персональная выставка Константина Войнова «Бытие». Будет открыта 21 августа (пр. Мира 12).

Краеведческий музей

Для посетителей открываются: главное здание музея (ул. Дубровинского, 84), Литературный музей им. В.П. Астафьева (ул. Ленина, 66), Музей-усадьба Г.В. Юдина и парк (ул. Мелькомбинатская, 2/1), Пароход-музей «Св. Николай» (пл. Мира, 1а), Мемориальный комплекс В.П. Астафьева (с. Овсянка, ул. Щетинкина).

Здания музея принимают посетителей со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00.

Маски, социальная дистанция обязательны, время посещения музея ограничено, не более часа.

Экскурсии только по предварительной записи и для группы не более 5 человек.

Куда еще пойти

Красмарафон «Жара» 0+

Стартовый городок фестиваля бега расположится на площади Мира. Трассы забегов пройдут по центральным улицам города, набережной Енисея и острову Татышеву.

Программа забега

29 августа

09.00 Торжественное открытие фестиваля, начало работы всех площадок

09.15 Старт забега на 5 км

10.15 Детская разминка

10.30−11.30 Кластерные старты детского забега на 1 км (дети 6−11 лет)

11.45 Старт забега для малышей на 500 метров (дети до 6 лет)

12.15 Финиш забега для малышей

13.00 Закрытие первого дня фестиваля и всех площадок

30 августа

09.00 Торжественное открытие фестиваля, начало работы всех площадок

09.15 Общая разминка

09.30 Старт забега на 10 и 21.1 км

15.00 Закрытие второго дня фестиваля и всех площадок

Награждение пройдет 30 августа в киноцентре «Эпицентр» (Красноярский рабочий, 173Б)

19.30 Награждение победителей и призеров фестиваля

20.30 Презентация фильма «Красмарафон 2020»

Онлайн-события

Канский фестиваль

Все фестивальные мероприятия будут проходить с 23 по 29 августа на канале СОПРОМАТ-ТВ на YouTube.

Подписаться на канал можно прямо сейчас. Программу передач вы найдете в каталоге фестиваля, который будет распространяться как онлайн, так и в офлайне. В расписании все указано по канскому времени.

23 августа на открытии фестиваля состоится премьера фильма Сергея Пахомова «Кровь в подъезде».

Генеральный партнер фестиваля — Благотворительный Фонд Михаила Прохорова.

Конкурс «Читаем Есенина», «Рисуем Есенина» 14+

Участником Всероссийской есенинской недели может стать любой житель России, поклонник поэтического творчества Сергея Есенина. Сами торжества в честь 125-летия со дня рождения поэта состоятся с 28 сентября по 3 октября в режиме онлайн.

Конкурс «Читаем Есенина» проводится до 31 августа. К участию приглашаются участники старше 14 лет, которые не являются профессиональными чтецами. Нужно записать ролик с любимым стихотворением, выложить в социальных сетях под хэштегом #ЧитаемЕсенина.

Конкурс «Рисуем Есенина» также проводится до 31 августа. Для участия в нём необходимо разместить авторские рисунки в любой технике в соцсетях под хештегом #РисуемЕсенина.

В рамках Всероссийской есенинской недели портал «Культура.РФ» будет выкладывать интересные материалы, посвящённые творчеству поэта. Так, на 28 сентября запланирована серия онлайн-лекций о значимых событиях в жизни и творчестве поэта. На 30 сентября – трансляция спектакля «Родился я с песнями» Рязанского русского народного хора им. Е. Попова и артистов Рязанского ТЮЗа. Посмотреть художественные и документальные фильмы о Есенине можно будет 2 октября. Завершатся торжества 3 октября акцией «Поздравляем Есенина».

Онлайн-мероприятия «Енисей кино» в августе

Онлайн-кинопрограмма «Ночных» фильмов / 28 августа / Instagram, Facebook, VK

Специально к ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино» - специальная подборка лент, действие которых разворачивается в темное время суток.

Внимание!

Закрыт Восточный вход «Столбов»

Предположительно, до начала октября. За это время планируется:

- построить визит-центр, где можно будет погреться, попить чаю, собраться на маршрут и пр.

- заменить всю систему освещения, в т.ч. электроподстанцию, которой уже больше 20 лет.

- оборудовать парковку на 130 машин

- сделать научно-познавательный центр для детей и детскую площадку (на территории самого нацпарка)

- обустроить большой общественный туалет (в т.ч. раздевалки, комнаты матери и ребенка, туалет для маломобильных).

Для тех, кто набирает воду в ручье, - это можно будет сделать каждый понедельник.