Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 2 сентября 2020: темп прироста за сутки - 0,6 процентов

Жителям края все еще необходимо носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Красноярском крае на утро 2 сентября 2020 года за все время 16 979 подтвержденных диагнозов. За сутки еще 109 заразились COVID-19. Из них 34 – жители краевого центра. Выздоровели 13 512 человек (+96 за сутки). Не смогли справиться с коронавирсом 481 пациент (+4 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,6 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 798 229 (за последние сутки 609).

Под наблюдением - 3044 человека (+229 за сутки, снято с наблюдения 245).

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что Красноярский край находится на 3 этапе снятия ограничений. Разрешена работа всех торговых предприятий вне зависимости от площади, предприятий общественного питания - кафе, рестораны, столовые, работа образовательных учреждений. Но при этом необходимо соблюдать эпидемиологические требования, касающиеся и социального дистанцирования, масок, расстояния между столиками в кафе и столовых.

Тем временем стационар Краевой больницы и консультативно-диагностическая поликлиника возвращают плановый прием пациентов. С 10 сентября возобновят очные консультации кардиологи, кардиологи-аритмологи, кардиохирурги, гематологи, неврологи, нейрохирурги, профпатологи, сосудистые хирурги, травматологи и урологи.

Только временно изменилась схема прохода в поликлинику. Перед входом в здание установили палатку предварительного осмотра пациентов, где им будут измерять температуру и проводить анкетирование на наличие симптомов ОРВИ.

Выйти из здания поликлиники можно через служебный вход. Это сделано для максимального разведения потоков пациентов и персонала.