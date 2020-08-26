Забеременевшую в 13 лет школьницу из Железногорска встретил из роддома ее 11-летний друг, которого она объявила отцом ребенка

Молодую маму встретил ее юный друг Фото: соцсети

14-летнюю школьницу и ее новорожденную дочь выписали из Перинатального центра в Красноярске. Как и принято, молодую маму и ребенка встречали родные, друзья и молодой «папа» с огромным букетом в руках. Фотографии Вика* уже выложила на своей странице в instagram. Все очень мило. Улыбки, объятья, поцелуи. Юные родители не могут налюбоваться на свою кроху. И все бы ничего. Только названный папа малышки сам еще ребенок. Это очень бросается в глаза, особенно, когда он позирует рядом со своей подругой, так рано повзрослевшей.

Молодой "папа" сам еще ребенок Фото: соцсети

Напомним, когда стало известно о беременности 13-летней девочки из Железногорска, эта пара сразу прославилась. Ведь отцом ребенка она объявила своего тогда еще 10-летнего друга. Дети вскоре стали героями программы на федеральном телеканале. А эксперты подтвердили: да, школьница в интересном положении. Одно «но»: 10-летний мальчик не может быть отцом. Это невозможно физически.

Школьнице подарили букет цветов Фото: соцсети

А после девочка вдруг стала модным блогером. На ее страницу в instagram сейчас подписано 460 тысяч человек. И эта цифра каждый день растет, как и ее заработки. «Комсомольская правда» - Красноярск уже писала, что Вика* зарабатывает до 350 тысяч в месяц. Признается: «Коплю для ребенка». Оно и верно, никто не знает, как жизнь повернется и долго ли ее Саша* будет героем ее романа.

Школьница подробно рассказывает подписчикам о своей жизни. Как протекала беременность, что нужно взять с собой в роддом, как там кормят и как в итоге прошли роды. А она очень боялась этого момента, но надеялась родить сама. И вот 16 августа в 10 утра ее малышка появилась на свет. Как проходили роды, Вика* написала подробно в трех частях. Оказывается, чтобы быстрее попасть в родовой зал, она выпила по совету кого-то касторовое масло и вскоре у нее начались схватки.

Были и шарики Фото: соцсети

Публикуем сокращенный вариант, без интимных подробностей:

«Роды на самом деле прошли не так ужасно, как я думала. Все началось с того, что в 19 часов я выпила баночку касторки. В 21 немного начал тянуть живот. В 21:40 боль начала становиться больше. Меня повели на ктг. Я начала паниковать. Отошла пробка. В панике я звоню маме, Саше* и так же записываю сторис, что рожаю. В родовом на меня натянули чулки. Сказали идти в душ, поливать живот водой. Былo уже 12 часов ночи, и мне решаются проколоть пузырь. Ооой как я боялась тооо… Через час мне поставили обезболивающую капельницу в спину. Тогда было уже примерно час или два часа ночи. После этого я заснула. В 7 часов я проснулась. Раскрытие полное. Интервал меньше минуты. Схватки ужасно болючие… В 10 часов появилась моя зая на свет. В моих глазах все было темным темно. Голова кружилась ужасно. И тут эту кроху положили мне на живот. И туут я отключилась, очнулась через три часа. Кроху забрали осмотреть.

Ну что хочу сказать вам. Я не так приставляла роды. Думала, что намного больнее будет, но больные только схватки. Но ради такого счастья стоит и потерпеть эту всю боль».

Как говорит Вика*: "Ради такого счастья стоит и потерпеть эту всю боль" Фото: соцсети

Кстати, ведь Вика* призналась, что забеременела не от своего юного друга. Якобы, биологический отец ее ребенка – это 15-летний подросток из ее же школы. По словам девочки, он подкараулил ее в подъезде и взял силой. Сейчас парень находится под домашним арестом. Как только будут готовы данные экспертизы, которая возможна только после рождения ребенка, будет решаться вопрос о его дальнейшей судьбе.

Рассказывать своей дочери о том, кто ее настоящий папа, молодая мама не хочет. Пока они собираются воспитывать малышку вместе с 11-летним Сашей*. Ну, конечно, при помощи родителей. Сейчас она вся в хлопотах. Жалуется на аппетит и уже рассказала, как впервые искупала доченьку при помощи своей мамы.

*-имена детей изменены по законодательству.

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