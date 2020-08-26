«Стало чуть полегче»: московские врачи поставили главе Тувы предварительный диагноз «пневмония»

Глава Тувы Шолбан Кара-оол в военном госпитале имени Вишневского Фото: соцсети

Глава Тувы Шолбан Кара-оол находится на лечении в военном госпитале имени Вишневского. Столичные медики уже поставили ему предварительный анализ - «пневмония». Он добавил, что медики его проверяют группами – это врачи-пульмонологи, инфекционисты, кардиологи. Об этом Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице в соцсети:

«Здесь находятся самые лучшие специалисты. Стало чуть полегче. Диагноз пока с осторожностью, «пневмония». Остальное лучше врачи определят. За меня не беспокойтесь! Спасибо всем тем, кто переживает. Все будет хорошо! Берегите себя!».

Напомним, первый раз Шолбан Валерьевич заболел COVID-19 в конце мая. Тогда он опубликовал в соцсетях видеобращение, в котором рассказал, что очень болит голова. Лечиться остался в Кызыле. Лежал в обычной палате республиканской больницы №1, которая была переоборудована в инфекционный госпиталь. За две недели победил болезнь и снова приступил к активной работе. Никто не ожидал, что он снова сможет заболеть коронавирусом. Как рассказали врачи, состояние главы Тувы стабильное, но очень высокая температура по причине ковидной интоксикации. Но поскольку последствия коронавирусной инфекции еще мало изучены, было принято решение отправить его в столицу для более тщательного обследования. Но точной информации, заболел ли глава COVID-19 повторно или это осложнение после первого заражения, пока нет.

Его обязанности временно исполняет первый заместитель Александр Брокерт.

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