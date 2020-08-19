«Это удар по нашему сердцу»: в красноярской кондитерской сняли с производства десерт, которым отравились 13 человек

В компании уверяют, что это первый такой случай Фото: Мария ЛЕНЦ

После массового отравления в кондитории «РомБаба» проводится проверка. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в сети холдинга Bellini, после ЧП были приняты все необходимые меры, чтобы число заболевших не увеличилось. Десерт, которым предположительно отравились гости, ликвидировали и сняли с продажи. Он «на паузе» до выяснения всех обстоятельств. Партия состояла из 100 штук, необходимые образцы уже направлены на экспертизу. В том числе и яйца, которые использовались для приготовления лакомства. Проверка проводится совместно с Роспотребнадзором.

Напомним, об отравлении в кондитории «РомБаба» стало известно пару дней назад. В инфекционное отделение попали сразу 13 человек. Когда пациенты познакомились, выяснилось, что все они «братья по несчастью» - 9 августа отведали десерт тирамису в сети холдинга Bellini. На сервисе отзывов Flamp появилось сразу несколько эмоциональных отзывов:

«9 августа приобрела у вас десерт тирамису и на утро 10-го уже думала, что умираю. У меня тяжелый случай пищевого отравления, лежу в инфекционке, и со мной еще 11 человек таких же, кто ел этот десерт. Пятые сутки не пью, не ем, стоять больше 2 минут не могу… все на изнанку. Так в жизни плохо мне еще не было…».

«Утром температура 40. «Скорая» увезла в инфекционное отделение больницы. Диагноз: острая кишечная инфекция - САЛЬМОНЕЛЛЕЗ!!! Сегодня в отделении лежит несколько десятков пострадавших от вашего «тирамису» разной степени тяжести. Антибиотики стали незаменимыми друзьями…».

По предварительным данным, у заболевших сальмонеллез. Точные результаты станут известны после проверки, которая проводится совместно с Роспотребнадзором.

- Со всеми пострадавшими мы держим связь, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Кристина Волкова, PR-специалист Bellini group. - После получения результатов будем решать вопрос, и, если отравление произошло по нашей вине, будем разговаривать в индивидуальном порядке по возмещению ущерба. Для нас этот случай первый в истории компании, очень надеемся, что последний. Для этого, по крайней мере, будет сделано все возможное. До получения результатов этот десерт, который делается с использованием сырого яйца, более не производится. То, что произошло, конечно, удар по сердцу нашему и душе. Сейчас грешить на кого-то не имеет смысла, ждем официальных данных, чтобы понять, по какой причине это произошло. Надеемся в ближайшую неделю получить результаты.

Добавим, что в краевом центре четыре кафе «РомБаба», цех производства продукции один. В компании уверяют, что десерты всегда свежие, а сотрудники всегда вовремя проходят медосмотры, у каждого санитарная книжка. Но произошло, что произошло…

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