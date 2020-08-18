Пнула за то, что поцарапала: в Красноярске хозяйка избила в лифте сиамскую кошку

В Красноярске хозяйка избила в лифте сиамскую кошку. Стоп-кадр видео

Бросила на пол, пнула, подняла за холку и встряхнула... Это видео записала камера, установленная в лифте жилого дома на улице Соколовской в микрорайоне Солнечном. Еще один факт жестокого обращения с животным, который возмутил подписчиков паблика «Наш мкр. Солнечный», где и появилось это видео. На нем – молодая женщина, на руках она держала молодую сиамскую кошечку. Вместе со своим спутником женщина, судя по всему, поднялись в кабине лифта на свой этаж.

Вероятно, необычные звуки испугали домашюю кошку, та вцепилась в руки хозяйки – это ведь характерное поведение для животного, когда она чувствует опасность. Но хозяйка, вместо того, чтобы успокоить, решила... ее «проучить». Сначала швырнула на пол, пнула, а потом схватила на шиворот и встряхнула – кошка даже не сопротивлялась. Мужчина оказался более человечный, забрал ее себе, но и тут напоследок хозяйка трижды рукой ударила ее по мордочке. А потом ушла.

Красноярцы отреагировали на это с возмущением. Писали: если хозяйке не нужна котейка – пусть отдаст в добрые люди, зачем же так издеваться? Интересовались, куда можно написать заявление, чтобы привлекли за жестокое обращение.

А вскоре проявилась и сама «героиня» видео, стала спорить с теми, кто ее осудил (орфография сохранена): «Смотрю вам заняться не чем ,кошка моя дома и все хорошо с ней ,получила она за дела... зовут ее лилу… я люблю животный у меня ещё и собака живет... она испугалась когда заходили в лифт и поцарапала меня ,вот и получила,надо будет за свою кошку отдам штраф отвечу за свой поступок... во первых ее не кому не отдам ,а нужно будет заплачу штраф,отвечу если надо».