Лицо собрали по кусочкам на металлические крепления: в Красноярске врачи прооперировали пациента с серьезной травмой

В Красноярске врачи прооперировали пациента с редчайшей травмой. Справа - до операции, слева - после. Фото: Красноярская больница скорой медицинской помощи

Когда бригада неотложки привезла пациента в Красноярскую больницу скорой медицинской помощи, на него было жутко смотреть: после серьезной травмы у него попросту не было лица. Без подробностей – где он пострадал, как и при каких обстоятельствах – перед медиками стояла одна задача: оказать первую помощь. И уж затем – изучить характер повреждений и решить, что можно сделать для восстановления.

Пациента осмотрели нейрохирург и челюстно-лицевой хирург. Сделали компьютерную томографию, после чего картина прояснилась – это была серьезная травма лицевого скелета по типу Ле Фор III. Это когда, простым языком, сломана кость черепа от верхней части носа и глазниц до нижней челюсти (на фото справа)

Пострадавшего положили в отделение стоматологии, подлечили его. И когда он был готов, бригада челюстно-лицевых хирургов приступила к операции. В пресс-службе БСМП рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что операция длилась почти 5 часов. Буквально по кусочкам собрали кусочки костей и соединяли их специальными металлическими конструкциями. После операции сделали контрольную КТ, она показала, что скелет лица собран правильно и удалось восстановить контур лица, который был у пациента до травмы. На фото – слева.

По словам челюстно-лицевого хирурга Артема Крючкова, который проводил операцию, успех – это результат командной работы:

- Профессионально подобранное анестезиологическое пособие позволило нам с хорошим результатом провести эту длительную операцию. Очень хорошо, что мы работаем в многопрофильной клинике, где состояние пациента могут оценить разные специалистам и коллегиально принять правильное решение. Как результат командной работы - сейчас пациент находится на этапе восстановления, он хорошо себя чувствует, уже начинает кушать. В послеоперационном периоде лицо восстановлено.