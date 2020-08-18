68 работников Красноярского цементного завода получили заслуженные награды

Мероприятие прошло 7 августа во внутреннем дворе завода с соблюдением необходимых мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Всего 68 сотрудников предприятия удостоились общественных, ведомственных, региональных и городских наград.

Почетной грамотой Союза строителей России отмечены аспираторщик цеха «Помол» Светлана Касинова, кладовщик Татьяна Голодаева, машинист крана цеха «Сырьевой» Василий Панов. Почетные грамоты губернатора Красноярского края переданы ведущему экономисту по производственному планированию и учету Ирине Лопаревой и начальнику лаборатории Владимиру Ютцеву, почетные грамоты министерства строительства региона – начальнику юридического отдела Ольге Меньшиковой, инженеру-лаборанту Ирине Кузнецовой. Нагрудного знака «Почетный работник холдинга «Сибирский цемент» III степени удостоена лаборант производства строительных материалов Раиса Герасимчик.

В общей сложности 12 сотрудников завода поощрены региональными наградами, 7 – городскими, труд еще 6 человек отмечен администрацией Свердловского района г. Красноярска. Почетные грамоты и благодарственные письма холдинговой компании «Сибирский цемент» получили 9 красцемовцев, благодарности и почетные грамоты ООО «Красноярский цемент» – еще 15 и 8 человек соответственно. Звание «Ветеран труда ООО «Красноярский цемент» присвоено 5 работникам.

«Мы, цементники, имеем полное право гордиться тем, что являемся неотъемлемой частью строительной индустрии. Снабжая строительные организации высококачественной продукцией, мы участвуем в самом важном, нужном и созидательном процессе. Желаю в сегодняшнее непростое время сохранять позитивный настрой, а главное – единодушие. Только сообща мы сможем преодолеть любые преграды!» – подчеркнул Владимир Афанасин в своем обращении к коллективу.