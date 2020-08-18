Как выбрать дыню: 6 советов от специалистов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вы уверены, что умеете правильно выбирать дыню? Чтобы была спелой, качественной, долго хранилась и не принесла вреда? Если не умеете – вот вам совет от специалистов Роспотребнадзора. А если вы опытный потребитель бахчевых, на всякий случай проверьте свои знания.

Совет первый: место покупки

Лучше и безопаснее – в супермаркете, официальном рынке или овощном магазине. То есть там, где есть условия хранения и есть сертификаты на продукцию, удостоверяющие ее качество.

Опасно приобретать дыни, которые продают в стихийных точках, особенно рядом с автодорогой, с автобусными остановками. Так как бахчевые хорошо впитывают в себя токсичные вещества и вредные тяжелые металлы. Дыни должны лежать на специальном поддоне, а не на земле.

Совет второй: ранние дыни – сомнительные дыни

Появляются первые дыни уже в середине июля. Но какого они качества, откуда привезены? Может, стоит все-таки воздержаться от такой покупки, ведь зачастую для раннего урожая производители используют минеральные удобрения. Естественный срок созревания дынь без укрывной пленки и удобрений – с августа до начала сентября.

Совет третий: нельзя брать разрезанную дыню

У дыни не очень плотная кожура, поэтому посмотрите, нет ли пятен, вмятин и трещин. Воздержитесь брать разрезанную дыню. Кто знает, сколько она вот так уже лежит открытая. Да и не просите разрезать продавца разрезать ее напополам, если считаете, что целая для вас слишком большая. В дыне много сахара – бактерии на свежем воздухе тут же начнут размножаться (и пищевая пленка, которой тут же накроют срез, убережет от мух, но не от бактерий.

Совет четвертый: как выбирать спелую

Стучать по ней, как по арбузу, не стоит. Достаточно похлопать слегла пальцами. Если звук глухой – спелая. Если звонкий и немного хрустящий, как у спелого арбуза, значит, не дозрела. Можете еще понюхать – аромат спелой дыни даже через кожуру чувствуется.

По окраске кожуры сразу видно, был ли поврежден плод при перевозке или хранении. Если темное пятно – плод «битый» и уже начинает портиться. Кстати, если есть светлое пятно – не пугайтесь, просто на этом боку дыня лежала на поле.

Корка спелой дыши должна быть слегка пружинить. У переспелой останется вмятина. У дыни сорта «Колхозница» должна быть гладкая шкурка, а у «Торпеды» шершавая, с бороздами. И место возле плодоножки у дыни (в отличие от арбуза) должно быть мягким.

Совет пятый: как правильно есть и хранить

Сначала правильно помойте под теплой проточной водой с мылом, чтобы смыть грязь, среди которой могут быть и возбудители кишечных инфекций. Никогда не храните разрезанную дыню при комнатной температуре – только в холодильнике.

Совет шестой: как правильно есть

- Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем и потому что вы рискуете получить расстройство желудка, однако научных доказательств этому факту нет.

- Дыня – тяжелый продукт и поэтому лучше всего есть ее в промежутках между приемами пищи, но только не после еды и не на голодный желудок.

- Основные вредные вещества, если они есть в дыне, находятся около корки.

- Не рекомендуется употреблять дыню людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям.