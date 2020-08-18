Коронавирус в Красноярске, последние новости на 18 августа 2020: всего заболевших 15 285 человек

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 18 августа 2020
Фото: Мария ЛЕНЦ
Информация о количестве зараженных новой коронавирусной инфекцией на утро 18 августа: по данным оперативного штаба подтверждено 15 285 случаев заболевания. В том числе прирос за сутки составил 118 случаев. Лидирует по-прежнему краевой центр – 18 случаев, затем Минусинск – 13, в Нижнеингашском районе 10 новых случаев заболевания.
Итого картина заражения выглядит таким образом:
- Красноярск – 8024
- Северо-Енисейский район – 1330
- Ачинск – 709
- Норильск – 705
- Канск –307
- Емельяновский район – 238
- Березовский район – 235
- Дивногорск – 235
- Минусинск – 234
- Назарово – 221
- Шарыпово – 216
- Лесосибирск – 206
- Богучанский район – 158
- Уярский район – 140
- Мотыгинский район – 128
- Шарыповский район – 123
- Туруханский район – 121
- Сосновоборск – 121
- Ачинский район – 110
- Ужурский район – 93
- Курагинский район – 87
- Канский район – 85
- Ирбейский район – 77
- Большемуртинский район – 75
- Енисейск – 68
- Дудинка – 68
- Боготольский район – 64
- Иланский р-н – 63
- Нижнеингашский район – 63
- Назаровский район – 59
- Минусинский район – 56
- Балахтинский район – 54
- Кежемский район – 52
- Енисейский район – 50
- Эвенкия – 49
- Манский район – 47
- Краснотуранский район – 46
- Бородино – 44
- Рыбинский район – 42
- Шушенский район – 42
- Козульский район – 40
- Сухобузимский район – 39
- Новоселовский район – 35
- Ермаковский район – 34
- Партизанский район – 32
- Идринский район – 30
- Абанский район – 29
- Саянский район – 29
- Дзержинский район – 28
- Большеулуйский район – 28
- Каратузский район -27
- Казачинский район – 18
- Тюхтетский район – 15
- пгт. Солнечный – 14
- Бирилюсский район – 12
- Тасеевский район – 10
- Пировский район – 9
- пгт Кедровый – 8
- Игарка – 3.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 531,8. Темп прироста за сутки – 0,8 %.
На лечении находятся 2 355 человек (плюс 85 за сутки), выздоровели – 12 543 (плюс 32). Летальных исходов – 387 (за сутки количество не изменилось).
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 055 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 271. Снято с медицинского наблюдения 29 640, в т.ч. за последние сутки – 315. Проведено тестов на коронавирус всего 726 757, из них за последние сутки 5 733.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.