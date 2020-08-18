Коронавирус в Красноярске, последние новости на 18 августа 2020: всего заболевших 15 285 человек

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 18 августа 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация о количестве зараженных новой коронавирусной инфекцией на утро 18 августа: по данным оперативного штаба подтверждено 15 285 случаев заболевания. В том числе прирос за сутки составил 118 случаев. Лидирует по-прежнему краевой центр – 18 случаев, затем Минусинск – 13, в Нижнеингашском районе 10 новых случаев заболевания.

Итого картина заражения выглядит таким образом:

- Красноярск – 8024

- Северо-Енисейский район – 1330

- Ачинск – 709

- Норильск – 705

- Канск –307

- Емельяновский район – 238

- Березовский район – 235

- Дивногорск – 235

- Минусинск – 234

- Назарово – 221

- Шарыпово – 216

- Лесосибирск – 206

- Богучанский район – 158

- Уярский район – 140

- Мотыгинский район – 128

- Шарыповский район – 123

- Туруханский район – 121

- Сосновоборск – 121

- Ачинский район – 110

- Ужурский район – 93

- Курагинский район – 87

- Канский район – 85

- Ирбейский район – 77

- Большемуртинский район – 75

- Енисейск – 68

- Дудинка – 68

- Боготольский район – 64

- Иланский р-н – 63

- Нижнеингашский район – 63

- Назаровский район – 59

- Минусинский район – 56

- Балахтинский район – 54

- Кежемский район – 52

- Енисейский район – 50

- Эвенкия – 49

- Манский район – 47

- Краснотуранский район – 46

- Бородино – 44

- Рыбинский район – 42

- Шушенский район – 42

- Козульский район – 40

- Сухобузимский район – 39

- Новоселовский район – 35

- Ермаковский район – 34

- Партизанский район – 32

- Идринский район – 30

- Абанский район – 29

- Саянский район – 29

- Дзержинский район – 28

- Большеулуйский район – 28

- Каратузский район -27

- Казачинский район – 18

- Тюхтетский район – 15

- пгт. Солнечный – 14

- Бирилюсский район – 12

- Тасеевский район – 10

- Пировский район – 9

- пгт Кедровый – 8

- Игарка – 3.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 531,8. Темп прироста за сутки – 0,8 %.

На лечении находятся 2 355 человек (плюс 85 за сутки), выздоровели – 12 543 (плюс 32). Летальных исходов – 387 (за сутки количество не изменилось).

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 055 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 271. Снято с медицинского наблюдения 29 640, в т.ч. за последние сутки – 315. Проведено тестов на коронавирус всего 726 757, из них за последние сутки 5 733.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.