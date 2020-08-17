«Буду судиться с сестрой и матерью»: известный общественник Егор Фролов прокомментировал проблемы в своей семье

Егор Фролов Фото: из личного архива

Егор Фролов – личность в Красноярске известная. Возглавляет краевое отделение ФАР (федерация автовладельцев России), в прошлом году баллотировался в Горсовет, член Общественной палаты города. Накануне в социальные сети просочились подробности его личной жизни. Сестра Егора Анна Фролова обвинила его в том, что он требует от матери большую сумму денег за долю в проданной квартире, оставшейся после смерти отца. Речь идет о 633 тысячах рублей.

Егор Фролов прокомментировал ситуацию «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Моя мать за две недели до смерти отца продала по доверенности (отец уже был не дееспособным) однокомнатную квартиру (которая досталась отцу по завещанию от его тетки) своей дочери (моей сестре). Однако отец хотел передать эту квартиру своему единственному внуку – моему сыну, но не успел этого сделать в связи с заболеванием.

Передать внуку квартиру была и согласна моя мать. Хотя за спиной она все сделала наоборот. Я узнал об этом только у нотариуса, когда пошел оформлять наследство после смерти моего отца. В досудебном порядке мать не захотела отменять сделку, пришлось пойти в суд. Там следка была признана недействительной.

Саму публикацию я видел, но прокомментировать, что это полная ложь, я не могу, так как сестра меня заблокировала. В связи с тем, что данный пост вышел в информационное поле, я планирую подать в суд и на сестру «О защите чести и достоинства», так как пост является полным лукавством, а его содержание портит мою репутацию.

«Комсомольская правда» лишь информирует, но не поддерживает ни одну из сторон конфликта.