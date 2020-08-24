Караси так и сыпались! В Красноярском крае после мощной грозы прошел феноменальный «рыбный дождь»

Караси сами выбрасывались на обочину Фото: пресс-служба "Шушенский бор"

В Перовском лесничестве парка национального парка «Шушенский бор» (Красноярский край) последнюю неделю свирепствовала непогода. Гремел гром, молнии «разрезали» небо. Проливные ливни, сопровождаемые мощными порывами ветра.

Когда циклон закончился, сотрудники парка отправились проинспектировать территорию. В окрестностях песчаной дюны Журавлиная горка они и заметили уникальный природный феномен. Живая пресноводная рыба плескалась в бежавшей ручьями дождевой воде на дорогах и на обочинах. В основном, это были молодые не крупные караси различных видов, но попадались и большие особи.

Рыба плескалась прямо на дороге Фото: пресс-служба "Шушенский бор"

- Плеск воды раздавался со всех сторон, - рассказала Элинор Пэйт, сотрудника национального парка «Шушенский бор». - Течением рыбу уносило вниз, но она сопротивлялась, выпрыгивала, описывая кульбиты в воздухе. Один карась даже стукнулся о капот моей машины. Над местом происшествия кружились черные коршуны и хватали рыбу с дороги. Кряквы в кустах шумно били крыльями по воде - таким способом они оглушали мелкую рыбу. Невероятный гомон стоял вокруг!

Что стало причиной такого природного феномена? Сотрудники «Шушенского бора» предположили, что когда водоемы переполнили из-за сильных потоков дождевой воды, то часть рыбьего молодняка (путешествующей обычно против течения) отправилась на поиски более благоприятных мест обитания. Так естественным путем регулируется численность рыбы в озерах, когда плотность популяции становится критической.

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