Красноярцам показали, как с высоты выглядит Исторический квартал

Как с высоты выглядит Исторический квартал. Фото: администрация Красноярска

Красноярцам показали, как с высоты птичьего полета, точнее – с квадрокоптера – выглядит Исторический квартал. Новые ярко-красные крыши смотрятся очень интересно при свете солнца. Еще одна крыша, что называется, в процессе. И четвертый в ряду дом, который будет смотреть на улицу Горького и Центральный парк, еще в стадии активного строительства. По планам полностью реконструкция квартала должна быть завершена к концу этого года.

Напомним, что идея «Исторического квартала» родилась в 2009 году: что, если выделить участок по улицам Горького – Бограда в особую зону? Здесь на небольшой площади сохранились семь деревянных зданий, построенных более ста лет назад, до революции. Причем неплохо сохранились, хотя и нуждались в ремонте. До 2013 года расселили всех жильцов. Однако несколько лет проект не мог сдвинуться дальше идеи: власти искали инвесторов. И как только они нашлись, работа началась – в 2017 году.

Новые кирпичные трубы - произведение искусства Фото: Мария ЛЕНЦ

Было решено: если реконструировать – то так, чтобы старинные здания еще сто лет простояли. Поэтому все здания разобрали по бревнышку и вывезли на специальную площадку. А там заменили сгнившие бревна на новые, схожие по структуре с оригиналом. И в 2019 году начали возвращать дома на прежние места. На текущий момент изготовлены декоративные элементы фасадов, устанавливаются составляющие фундаментов, кровель, ведутся внутренние отделочные работы. Исторический квартал станет возрожденным примером сибирского деревянного зодчества.

Новый бульвар между Историческим кварталом и Центральным парком Фото: Мария ЛЕНЦ

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Проект «Исторический квартал» долго не мог сдвинуться дальше идеи. Власти города тщетно искали инвесторов, чтобы те занялись реставрацией старых деревянных домов в центре Красноярска. Но торги постоянно срывались – желающих не было. Представители малого и среднего бизнеса не понимали, зачем им столетние развалюхи: в них придется вложить кучу денег и неизвестно, будет ли потом отдача? Одних отпугивали ограничения: то нельзя, другое нельзя (все-таки объекты культурного наследия). Других откровенно отталкивала цена (подробнее).