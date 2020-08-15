Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 15 августа 2020: количество заболевших перевалило за 15 тысяч

Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 15 августа 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Региональное управление Роспотребнадзора приводит обновленную информацию по ситуации с коронавирусом в Красноярске и Красноярском крае. По данным на 14 часов количество официально подтвержденных лабораторно случаев составляет 15 051. За сутки добавилось еще 119 новых случаев.

А вот по количеству выздоровевших картина не так позитивна, как хотелось бы. Выздоровели 12 485 человек всего и за сутки – 74. Таким образом количество реально болеющих уже несколько дней растет: сегодня на лечении находятся 2 179 человек, это на 41 больше, чем накануне.

Увеличилось и количество погибших: за сутки – четыре новых случая, всего 378.

Красноярский край занимает 9 место среди регионов России по количеству заболевших

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 523,7. Темп прироста за сутки – 0,8 %. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3083 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 216. Снято с медицинского наблюдения 29 111 человек, в том числе за последние сутки – 251. Проведено тестов на коронавирус всего 713 779, из них за последние сутки 7 965.

Красноярский край по итогам суток опустился еще на одну позицию и занимает теперь 9-е место в «десятке» регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19.

А вот в соседней Хакасии положение дел обстоит иначе, там количество выздоровевших превосходит количество заболевших. На 15 августа выписались 37 человек, а подтвержден коронавирус у 19. Общее число выздоровевших там составляет 2834, количество случаев COVID-19 всего – 3 126.